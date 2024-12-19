Зарплати деяких спеціалістів зростуть майже вдвічі: названо повний перелік перспективних професій

У 2024 році багато спеціалістів могли відчути суттєве підвищення зарплат. Звісно з такою інфляцією та стрімким ростом цін на товари й послуги особливого збагачення люди не відчули, але це все ж таки краще враховуючи той факт, що у багатьох зарплата не зросла й на 100 гривень. Експерти кажуть, що зарплати тих спеціалістів, які почали отримувати більше у 2024 році, будуть зростати й у 2025 році. Названо їх повний перелік, а також відсотки на котрі зріс, або зросте оклад.

Даними поділився великий кадровий портал

Згідно з даними, які опублікував кадровий портал середня зарплата в Україні становить 22000 гривень. Це на 22% більше ніж у 2023 році й надалі ця тенденція продовжуватиметься. Суттєво зросла зарплата не загалом по Україні, а у деяких спеціалістів. Наприклад, зарплата ортодонта зросла на 90%. Якщо у 2023 році ці спеціалісти отримували в середньому 23 000 гривень, то у 2024 році це вже 47000-48000 гривень. Далі у переліку продюсер – 45 000 грн (+58%), кредитний експерт – 23 500 грн (+57%), інструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%), теплотехнік – 35 000 грн (+56%), керуючий мережі магазинів – 30 000 грн (+50%) та фармер – 60 000 грн (+50%). На 40-45% зросли зарплати й у колекторів, плиточників та працівників лінії роздачі.

“Середня зарплата в Україні – 22 500 грн. Це на 22% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 192 688 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні 3 місяці”, – зазначають на сайті.

Зарплата й надалі зростатиме, проте враховуючи, що інфляція у 2025 році буде приблизно на рівні 9%, то реальні відсотки підвищення будуть значно меншими.