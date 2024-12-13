У Vodafone повідомили важливу новину: скільки тепер буде зв’язок при відключенні світла

Компанія Vodafone повідомила, що під час тривалих відключень електроенергії вони зможуть підтримувати мобільний зв’язок приблизно 10 годин. Однак для цього доведеться обмежити використання інтернету. Якщо не обмежувати інтернет, то базові станції, які забезпечують зв’язок, швидко розрядяться і вимкнуться.

Представники Vodafone також зазначили, що обмеження інтернету не будуть вводити одразу після відключення світла. Спочатку компанія спробує підтримувати звичайний режим роботи мережі протягом 4-6 годин. Лише після цього, якщо відключення триватиме довше, буде введено обмеження на використання інтернету.

У компанії пояснили, що є два варіанти розвитку подій: або вони обмежують інтернет і підтримують зв’язок протягом 10 годин, або дозволяють користувачам продовжувати користуватися інтернетом у звичайному режимі, але тоді батареї на базових станціях швидко розрядяться і зв’язок буде втрачено.

Vodafone стверджує, що виконати вимоги держави щодо забезпечення якісного зв’язку під час блекаутів технічно неможливо. Компанія вважає, що це проблема національного масштабу, яку не можуть вирішити окремі оператори.

Представники Vodafone зазначили, що підготовка до блекаутів – це складний і тривалий процес, який вимагає значних ресурсів. Навіть якщо компанія придбала велику кількість акумуляторних батарей, їх необхідно доставити в Україну та встановити. Крім того, всі доступні потужності на виробництві таких батарей вже були заздалегідь розкуплені українськими операторами.

Чому мобільні оператори не можуть забезпечити 10 годин зв’язку під час блекаутів

Існує декілька причин, через які мобільні оператори не можуть забезпечити 10 годин безперебійного зв’язку під час тривалих відключень електроенергії:

Значні фінансові витрати. Для забезпечення автономної роботи мережі протягом 10 годин необхідні великі інвестиції в обладнання.

Логістичні труднощі. Пошук, закупівля та доставка необхідної кількості енергоустаткування, особливо за кордоном, є тривалим процесом.

Обмеження щодо встановлення обладнання. Багато базових станцій розташовані на дахах будинків, що ускладнює встановлення потужних генераторів.

Нестача персоналу. Для обслуговування додаткового обладнання потрібна більша кількість працівників, а мобілізація частини персоналу ще більше ускладнює ситуацію.

Таким чином, забезпечення безперебійного мобільного зв’язку під час масштабних відключень електроенергії є комплексною проблемою, яка вимагає значних ресурсів і часу для вирішення.