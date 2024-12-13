Украинцам выплатят еще по 6 500 гривен: что нужно сделать для получения

В декабре украинские семьи, которые оказались в сложной финансовой ситуации, получат дополнительную финансовую помощь в размере 6500 гривен. Эти средства должны помочь им подготовиться к зиме. Однако государство не будет контролировать, как именно семьи будут тратить эти деньги.

Детали

Министерство социальной политики объясняет, что если семья уже приобрела необходимые теплые вещи, то может использовать полученные средства на другие нужды. Однако в будущем государство рассматривает возможность ограничить использование таких выплат. То есть, деньги можно будет потратить только на определенные категории товаров для детей, такие как одежда, обувь, книги и лекарства. Для этого средства будут перечисляться на специальные банковские счета.

Государственная служба социальной помощи будет проверять, действительно ли получатели помощи являются малообеспеченными семьями с детьми или семьями переселенцев с детьми. Однако контролировать, тратятся ли средства именно на покупку теплых вещей, не будет.

Деньги будут автоматически перечислены на тот же банковский счет, на который семья уже получает другие социальные выплаты. Следовательно, для получения дополнительной помощи никуда обращаться не нужно. По предварительным данным, выплаты начнутся уже в первой половине декабря.

Получить финансовую помощь могут малообеспеченные семьи, а также семьи внутренне перемещенных лиц, имеющих детей или взрослых с инвалидностью I группы. Эти категории граждан определены в соответствующих государственных программах.

Министерство, которое занимается возвращением оккупированных территорий, уточнило детали новой программы помощи. Эта программа предназначена для детей, которым еще не исполнилось 18 лет по состоянию на 1 ноября 2024 года. Получить помощь смогут только те украинцы, которые в ноябре 2024 года получали помощь как внутренне перемещенные лица или как малообеспеченные семьи.

Как мы уже сообщали ранее, мошенники снова активизировались. Они создают фальшивые веб-сайты, имитирующие государственные программы, такие как «Зимняя еПоддержка». Цель этих сайтов – обманным путем получить доступ к банковским данным украинцев и похитить их средства. Мошенники рассылают подозрительные ссылки, по которым люди переходят и вводят свои банковские данные, надеясь получить обещанные 1000 гривен. Но на самом деле эти деньги никто не получает, а мошенники тем временем воруют их средства.