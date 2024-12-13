Українцям виплатять ще по 6 500 гривень: що потрібно зробити для отримання

У грудні українські сім’ї, які опинилися у складній фінансовій ситуації, отримають додаткову фінансову допомогу в розмірі 6500 гривень. Ці кошти мають допомогти їм підготуватися до зими. Однак держава не контролюватиме, як саме сім’ї витрачатимуть ці гроші.

Деталі

Міністерство соціальної політики пояснює, що якщо сім’я вже придбала необхідні теплі речі, то може використати отримані кошти на інші потреби. Однак в майбутньому держава розглядає можливість обмежити використання таких виплат. Тобто, гроші можна буде витратити лише на певні категорії товарів для дітей, такі як одяг, взуття, книги та ліки. Для цього кошти будуть перераховуватися на спеціальні банківські рахунки.

Державна служба соціальної допомоги перевірятиме, чи дійсно отримувачі допомоги є малозабезпеченими сім’ями з дітьми або сім’ями переселенців з дітьми. Однак контролювати, чи витрачаються кошти саме на купівлю теплих речей, не буде.

Гроші будуть автоматично перераховані на той самий банківський рахунок, на який сім’я вже отримує інші соціальні виплати. Отже, для отримання додаткової допомоги нікуди звертатися не потрібно. За попередніми даними, виплати почнуться вже в першій половині грудня.

Отримати фінансову допомогу можуть малозабезпечені сім’ї, а також сім’ї внутрішньо переміщених осіб, які мають дітей або дорослих з інвалідністю І групи. Ці категорії громадян визначені у відповідних державних програмах.

Міністерство, яке опікується поверненням окупованих територій, уточнило деталі нової програми допомоги. Ця програма призначена для дітей, яким ще не виповнилося 18 років станом на 1 листопада 2024 року. Отримати допомогу зможуть лише ті українці, які в листопаді 2024 року отримували допомогу як внутрішньо переміщені особи або як малозабезпечені сім’ї.

Як ми вже повідомляли раніше, шахраї знову активізувалися. Вони створюють фальшиві веб-сайти, які імітують державні програми, такі як “Зимова єПідтримка”. Мета цих сайтів – обманним шляхом отримати доступ до банківських даних українців та викрасти їхні кошти. Шахраї розсилають підозрілі посилання, за якими люди переходять і вводять свої банківські дані, сподіваючись отримати обіцяні 1000 гривень. Але насправді ці гроші ніхто не отримує, а шахраї тим часом крадуть їхні кошти.