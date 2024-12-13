Взимку без «ялинки» не обійтись: чому досвідчені водії вибирають на зиму саме такий малюнок протектора

Вибір зимових шин – одне з найважливіших завдань для будь-якого водія під час підготовки до холодного сезону. Адже хороша зимова гума забезпечить безпроблемну їзду навіть за вкрай складних погодних умов. Спеціалісти в галузі автосервісу в один голос радять вибирати на зиму шини із протектором «ялинка». У чому секрет цього малюнка та чому його так наполегливо радять як професіонали, так і досвідчені автомобілісти?

Які бувають види шин?

За малюнком протектора шини поділяють на два основних типи – асиметричні та симетричні. Крім того кожен з цих типів шин додатково можна поділити на такі, що мають спрямований або неспрямований малюнок.

Асиметричні шини обох підвидів використовують зазвичай у теплу пору року. Причому такий малюнок найкраще підходить для спортивних автівок, забезпечуючи їм високий рівень маневреності за рахунок різних характеристик внутрішньої та зовнішньої сторони шини.

Симетричні неспрямовані також найчастіше обирають для експлуатації влітку, пізньої весни та ранньої осені. А от симетричні спрямовані шини – це власне та сама «ялинка», у яку так завзято рекомендують перевзуватися на зиму.

Які переваги протектора «ялинка»?

Шини із симетричним спрямованим протектором, який водії називають «ялинкою», обирають на зиму не просто так. Такі шини мають низку переваг, що значно полегшують рух по зимових дорогах. А саме:

Відведення води . Характерний малюнок протектора спрямовує воду до боків шин, завдяки чому машина не втрачає контакт із дорогою навіть в разі сильної ожеледиці.

. Характерний малюнок протектора спрямовує воду до боків шин, завдяки чому машина не втрачає контакт із дорогою навіть в разі сильної ожеледиці. Відмінне зчеплення. Дрібні порізи на шині, які також називають ламелями, захоплюють дорожнє полотно, допомагаючи зберігати контроль над автівкою на слизькій чи засніжені дорозі.

Саме ці переваги шин із протектором «ялинка» спонукають водіїв раз-у-раз обирати їх на зимовий сезон. Адже лише вони можуть створити такий рівень безпеки та зберегти маневреність автівки фактично за будь-яких, навіть найекстремальніших погодних умов.