Легко купити – нереально відремонтувати: про це варто дізнатись перед покупкою китайської автівки

Китайські автівки вже давно користуються популярністю в Україні, переважно через свою дешевизну. Але в процесі експлуатації власники таких автомобілів часто стикаються з деякими складнощами, особливо коли справа доходить до ремонту. Представник одного з СТО, що обслуговують китайські автівки, розповів, з якими проблемами найчастіше стикаються їх власники.

Знайти запчастини майже нереально

На відміну від автівок європейських чи американських брендів, для яких зовсім нескладно замовити необхідні деталі, «китайці» – це справжня загадка. Пошук запчастин у каталогах зазвичай перетворюється у справжній квест. Навіть якщо ввести у поле пошуку VIN-код автівки, система може видати якісь «ліві» деталі, які не мають нічого спільного із цією машиною.

Труднощів не виникає лише із товарами, необхідними для стандартного техобслуговування авто, наприклад свічками, фільтрами, моторними мастилами тощо. Якщо ж потрібна оптика, кузовні деталі чи якийсь елемент внутрішнього оздоблення автівки – приготуйтесь до труднощів.

Знайти вживані деталі, наприклад на OLX чи локальних авторинках, досить складно. Якщо ж замовляти напряму у дилера – сума вийде немала. Та й чекати таку деталь доведеться не день і не два. Тож кожен власник вирішує питання із запчастинами з огляду на власні пріоритети та фінансові можливості.

Доречі, коли мова йде про дрібні елементи, наприклад болти, ущільнювачі чи кліпси – їх часто вдається підібрати чисто візуально. Проте тут також треба заморочитися і пошукати деталі, найбільш схожі на оригінальні за зовнішнім виглядом та параметрами.

Перед покупкою подумайте двічі

Якщо ви саме розглядаєте придбання китайської автівки, спеціалісти радять звертати увагу не лише на її ціну та зовнішній вигляд. Ремонтопридатність машини є не менш важливим чинником, який може вмить змусити вас передумати. Адже в разі поломки ви ризикуєте принаймі місяць залишитися без машини, очікуючи доставки деталей від виробника. Та ще й витратити на ці деталі значно більшу суму, ніж вдалося зекономити при покупці машини.