«Кустарне» моторне мастило все частіше плутають з оригіналом: як відрізнити фальсифікат, поки він не вбив ваш двигун

Бажаючи зекономити на моторному мастилі, українські водії нерідко натрапляють на підробки. Причому більшість з них навіть не знає про те, що користується контрафактом, доки не виникає серйозних проблем з автівкою. Адже сучасні двигуни дуже вимогливі до характеристик мастила і продукт «кустарного» виробництва може стати для них справжньою отрутою. Щоб не піддавати свій двигун непотрібним ризикам, варто навчитися відрізняти справжнє моторне мастило від підробки.

Популярні методи не завжди працюють

Досвідчені водії знають чимало способів перевірити мастило на справжність. Однак кожен із цих способів має свої недоліки і далеко не завжди дозволяє «докопатися до правди». Ось найпопулярніші із цих способів:

За запахом . Навіть два різних продукти одного бренду можуть відрізнятись за запахом через додавання певних ароматизаторів.

. Навіть два різних продукти одного бренду можуть відрізнятись за запахом через додавання певних ароматизаторів. За кольором . Колір мастилу зазвичай надають певні домішки, які використовує виробник.

. Колір мастилу зазвичай надають певні домішки, які використовує виробник. За в’язкістю. Цей параметр може змінюватися залежності від індексу в’язкості мастила та його температури. До речі індекс в’язкості також може відрізнятися навіть у кількох різних мастил того ж самого виробника.

Найдостовірніший спосіб перевірки

Спеціалісти стверджують, що жоден перевірений метод автомобілістів не зрівняється за своєю достовірністю із лабораторним аналізом. Власне тільки так і можна на 100% визначити автентичність моторного мастила. Після розгорнутого аналізу ви точно знатимете, чи відповідає обраний продукт необхідним вимогам та стандартам.

Як захиститися від підробки?

Щоб ваша автівка не стала «жертвою» контрафактного моторного мастила, варто дотримуватися кількох нескладних правил. А саме:

Купувати моторне мастило лише у офіційних дистриб’юторів. Це зведе ризик придбання підробки до мінімуму. Віддавати перевагу вітчизняним брендам. Більшість із них дуже відповідально ставиться до якості своєї продукції, зокрема через фактичну близькість до споживача. Перевіряти упаковку на відповідність оригіналу. Попри сучасні можливості техніки, фальсифікаторам не завжди вдається у точності відтворити брендову упаковку.

Дослухавшись до цих рекомендацій, ви неодмінно оберете автентичний продукт високої якості, заберпечуючи своєму двигуну злагоджену й безпечну роботу.