В Vodafone сообщили важную новость: сколько теперь будет связь при отключении света

Компания Vodafone сообщила, что во время длительных отключений электроэнергии они смогут поддерживать мобильную связь примерно 10 часов. Однако для этого придется ограничить использование интернета. Если не ограничивать интернет, то базовые станции, которые обеспечивают связь, быстро разрядятся и выключатся.

Представители Vodafone также отметили, что ограничение интернета не будут вводить сразу после отключения света. Сначала компания попытается поддерживать обычный режим работы сети в течение 4-6 часов. Только после этого, если отключение продлится дольше, будет введено ограничение на использование интернета.

В компании объяснили, что есть два варианта развития событий: либо они ограничивают интернет и поддерживают связь в течение 10 часов, либо позволяют пользователям продолжать пользоваться интернетом в обычном режиме, но тогда батареи на базовых станциях быстро разрядятся и связь будет потеряна.

Vodafone утверждает, что выполнить требования государства по обеспечению качественной связи во время блэкаутов технически невозможно. Компания считает, что это проблема национального масштаба, которую не могут решить отдельные операторы.

Представители Vodafone отметили, что подготовка к блэкаутам – это сложный и длительный процесс, который требует значительных ресурсов. Даже если компания приобрела большое количество аккумуляторных батарей, их необходимо доставить в Украину и установить. Кроме того, все доступные мощности на производстве таких батарей уже были заранее раскуплены украинскими операторами.

Почему мобильные операторы не могут обеспечить 10 часов связи во время блэкаутов

Существует несколько причин, по которым мобильные операторы не могут обеспечить 10 часов бесперебойной связи во время длительных отключений электроэнергии:

Значительные финансовые затраты. Для обеспечения автономной работы сети в течение 10 часов необходимы большие инвестиции в оборудование.

Логистические трудности. Поиск, закупка и доставка необходимого количества энергооборудования, особенно за рубежом, является длительным процессом.

Ограничения по установке оборудования. Многие базовые станции расположены на крышах домов, что затрудняет установку мощных генераторов.

Нехватка персонала. Для обслуживания дополнительного оборудования требуется большее количество работников, а мобилизация части персонала еще больше усложняет ситуацию.

Таким образом, обеспечение бесперебойной мобильной связи во время масштабных отключений электроэнергии является комплексной проблемой, которая требует значительных ресурсов и времени для решения.