Всім українцям виплатять по 900 гривень: в грудні запрацює ще одна урядова програма

Наразі вже мільйони українців встигли подати заявку на оформлення допомоги в рамках програми “Зимова єПідтримка”. Ця програма передбачає виділення 1000 гривень кожному українцю, який не виїжджав за межі країни від початку війни. Оформити допомогу можуть українці будь-якого віку та статусу. На дітей виплату може оформити хтось один з батьків. Перші гроші вже поступили на рахунки українців цього тижня. Витратити їх можна лише на певні товари та послуги. І ось, стало відомо про ще одну схожу ініціативу, правда на неї зможуть претендувати лише ті, кому виповнилося 18 років.

Українцям даватимуть гроші на книги

З 16 грудня буде діяти нова ініціатива в рамках котрої кожен повнолітній українець зможе через “Дію” оформити допомогу в розмірі 900 гривень. Ці кошти можна буде витратити лише у книжкових магазинах на книги написані українською мовою. Таким чином Уряд хоче підтримати цю сферу діяльності, а також популяризувати книги українських авторів, які останнім часом часто пишуть й про війну та сьогодення.

Гроші можна оформити лише на себе, і на дітей ця виплата не розповсюджується. Щоб взяти участь у програмі потрібно, щоб станом на 2024 рік вам було 18 років. Також якщо ви отримаєте кошти, то повинні витратити їх протягом наступних трьох місяців. Всі кошти, які будуть не витрачені, автоматично потраплять на рахунок Українського інституту книги.

Щоб отримати гроші потрібно зайти в “Дію”, знайти там пункт під назвою “єКнига” та слідувати подальшим інструкціям.

Це не остання допомога

В Уряді зазначають, що до кінця 2024 року й у 2025 році буде ще низка різних схожих цільових виплат, які зможуть оформити не лише ВПО або малозабезпечені родини, а й будь-хто з українців. Такі виплати, мовляв, дозволяють підтримувати вітчизняний бізнес та різних виробників. Також це хоча й незначна, але все ж таки фінансова підтримка громадян у такі складні часи.