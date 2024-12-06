realme 14 Pro отримав камеру на 50 Мп

У базі даних 3C гаджет проходить під кодовим найменуванням RMX5055. Очевидно, що це номер китайської версії. А глобальній, як пишуть у Gizmochina, присвоять код RMX5056. Додавання в 3C означає, що реліз відбудеться в найближчому майбутньому.

Крім того, в Camera FV 5 вказані характеристики камери пристрою. realme 14 Pro отримає тильну камеру з основним 50-мегапіксельним сенсором з апертурою f/1,8, електронною стабілізацією (EIS) і фокусною відстанню 26,6 мм. Для селфі передбачений 16-мегапіксельний сенсор із фокусною відстанню 27,2 мм.

Раніше повідомлялося, що у realme 14 Pro буде 8 або 12 ГБ ОЗП і 128, 256 або 512 ГБ ПЗП. Забарвлення обіцяють два, біле і сіре.