Стало відомо, коли до України прийде справжня зима: новий прогноз синоптиків

22Цього грудня погода в Україні буде нестабільною. Очікуються часті зміни температури: періоди морозів чергуватимуться з відлигами. Крім того, опади будуть переважно у вигляді мокрого снігу, який може переходити в дощ. Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич.

Деталі

На початку грудня погода буде відносно спокійною. Однак, ближче до середини місяця, синоптики прогнозують посилення активності циклонів, що призведе до значних змін погодних умов в більшій частині Європи, зокрема, і в Україні.

Через посилення циклонічної активності, в Україні очікуються різкі перепади температури, сильний вітер та значна кількість опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.

За прогнозами синоптиків, у середині грудня температура повітря буде вищою за середні багаторічні значення приблизно на 2-6 градусів. Однак, після 20 грудня очікується прихід холодного арктичного повітря, що призведе до значного зниження температури. Проте, наскільки сильним і тривалим буде це похолодання, поки що точно невідомо.

Загалом, грудень цього року буде перехідним періодом від осені до зими, з характерними для цього періоду нестабільними погодними умовами. При цьому, на півдні України та в Криму зима не буде повноцінною, оскільки середня температура повітря тут залишиться вище нуля градусів.

“Незважаючи на загальну тенденцію до потепління, протягом місяця можливі періоди, коли температура різко знизиться і встановиться мороз. В інших регіонах країни середня місячна температура очікується в межах від мінус одного до мінус чотирьох градусів за Цельсієм. У високогір’ї Карпат очікується ще холодніша погода, з температурами, що можуть досягати мінус п’яти-семи градусів. Ці показники відповідають середнім багаторічним значенням для цього періоду”, – зазначає метеоролог.

За словами кліматологині Віри Балабух, зима 2024-2025 років, ймовірно, буде відносно теплою. Очікується, що середня температура повітря буде на два градуси вищою за норму.

За останні три десятиліття зими в Україні стали теплішими. Порівняно з 70-ми та 80-ми роками минулого століття, середня зимова температура підвищилася майже на півтора градуса. Ця тенденція, за словами фахівців, продовжиться і цього року.