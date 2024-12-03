Тарифы на доставку газа пересчитают: сколько будем платить уже с 1 января

С начала 2025 года украинцам, которые в прошлом году потребили больше газа, чем в период 2022-2023 годов, придется платить за доставку газа больше. Те же, кто уменьшил потребление голубого топлива, смогут сэкономить на оплате этой услуги.

Детали

В Украине, по меньшей мере до завершения военного положения, тарифы на доставку газа останутся неизменными. Это касается и стоимости самого газа. То есть, тарифы, которые действуют сейчас, будут актуальными и в следующем году.

Решение разделить платежку за газ на две части – стоимость самого газа и стоимость его доставки – было принято несколько лет назад. Это означает, что потребители теперь отдельно оплачивают газ как товар, а отдельно – услуги по его транспортировке.

Сначала разделение компаний, занимающихся транспортировкой газа, и тех, которые его продают, объяснили желанием дать потребителям больше выбора. Однако, после начала полномасштабной войны, почти весь рынок поставок газа для населения сосредоточился в руках «Нафтогаза». То есть, сейчас украинцы, по сути, не могут выбирать поставщика, а покупают газ по тарифу, установленному государством.

Если за последний год вы использовали, например, 1300 кубов газа, то со следующего года вам начислят плату за доставку газа, рассчитанную следующим образом: общий объем потребленного газа делят на 12 месяцев, а затем полученное количество кубов умножают на тариф, который действует в вашем городе. Например, если такой тариф составляет 1,79 грн за куб, то ежемесячно вам придется платить 193,7 грн:

Существует минимальный объем потребления газа, за который нужно платить. Например, если у вас только газовая плита, то даже если вы вообще не пользовались газом, вам все равно начислят плату за доставку минимум 39 кубов газа в год. Если у вас есть еще и газовый бойлер, то минимальный объем увеличивается до 126 кубов, а если у вас есть отопление – до 314 кубов.