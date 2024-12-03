Тарифи на доставку газу перерахують: скільки будемо платити вже з 1 січня

З початку 2025 року українцям, які минулого року спожили більше газу, ніж у період 2022-2023 років, доведеться платити за доставку газу більше. Ті ж, хто зменшив споживання блакитного палива, зможуть заощадити на оплаті цієї послуги.

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В Україні, щонайменше до завершення воєнного стану, тарифи на доставку газу залишаться незмінними. Це стосується і вартості самого газу. Тобто, тарифи, які діють зараз, будуть актуальними і наступного року.

Рішення розділити платіжку за газ на дві частини — вартість самого газу та вартість його доставки – було прийнято кілька років тому. Це означає, що споживачі тепер окремо оплачують газ як товар, а окремо — послуги з його транспортування.

Спочатку розділення компаній, що займаються транспортуванням газу, та тих, що його продають, пояснили бажанням дати споживачам більше вибору. Однак, після початку повномасштабної війни, майже весь ринок постачання газу для населення зосередився в руках “Нафтогазу”. Тобто, зараз українці, по суті, не можуть обирати постачальника, а купують газ за тарифом, встановленим державою.

Якщо за останній рік ви використали, наприклад, 1300 кубів газу, то з наступного року вам нарахують плату за доставку газу, розраховану таким чином: загальний об’єм спожитого газу ділять на 12 місяців, а потім отриману кількість кубів множать на тариф, який діє у вашому місті. Наприклад, якщо такий тариф становить 1,79 грн за куб, то щомісяця вам доведеться платити 193,7 грн.:

Існує мінімальний об’єм споживання газу, за який потрібно платити. Наприклад, якщо у вас лише газова плита, то навіть якщо ви взагалі не користувалися газом, вам все одно нарахують плату за доставку мінімум 39 кубів газу на рік. Якщо у вас є ще й газовий бойлер, то мінімальний об’єм збільшується до 126 кубів, а якщо у вас є опалення – до 314 кубів.