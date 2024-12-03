Зимовий лайфхак із підійманням двірників: чому він не працює та чим його замінити

Досвідчені водії мають чимало власних зимових лайфхаків, які значно полегшують експлуатацію авто у холодний сезон. Однак не всі вони справді працюють. Наприклад чимало автомобілістів мають за звичку залишати двірники на ніч у вертикальному положенні вважаючи, що тоді щітки склоочисників не примерзнуть до лобового скла. Автоексперти зруйнували цей міф і запропонували власний спосіб, що допоможе запобігти примерзанню двірників до «лобовухи».

Чому не варто залишати двірники піднятими?

Досвідчені автоексперти стверджують, що залишаючи двірники у вертикальному положенні на довгий час можна лише нашкодити. До конструкції двірників входять спеціальні пружини, які притискають їх до поверхні лобового скла. Ці пружини постійно розтягуються, коли двірники підіймаються.

Якщо ж двірники довго знаходяться у піднятому положенні, це прискорює розтягування пружинок і щітки вже не так щільно притискаються до скла. В результаті вони гірше справляються зі своєю роботою, залишаючи на склі воду, бруд та розводи.

Але це не єдина проблема. Коли склоочисники знаходяться у вертикальному положенні, їх значно легше зламати. Достатньо сильного пориву вітру, гілки, що впала на лобове скло, чи пташки – і двірники доведеться міняти.

Чим замінити цей лайфхак?

Щоб склоочисники не примерзали до лобового скла можна придбати для них спеціальні чохли. Якщо ж таких чохлів знайти не вдалося, їх легко замінити будь якою щільною тканиною. Нею потрібно ще звечора обмотати двірники і питання буде вирішене.

Також експерти рекомендують ненадовго відкрити двері автівки та трохи провітрити салон перед тим, як залишати машину на ночівлю. Якщо у салоні автівки буде трохи прохолодніше, температура внутрішньої сторони лобового скла не буде так сильно контрастувати із температурою назовні. А це значно знижує ймовірність утворення на поверхні «лобовухи» інею та льоду.