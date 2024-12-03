Які чотири речі не можна залишати в машині взимку: про це повинен знати кожен водій

Взимку водії стикаються з цілою низкою труднощів, що значно ускладнюють користування машиною. Зокрема часто після ночівлі на морозі не заводиться двигун, замерзає лобове скло чи примерзають склоочисники. Але це ще далеко не всі прикрі несподіванки, які можуть трапитися із автомобілістами в холодну пору року. Наприклад проблеми можуть спричинити деякі речі, випадково забуті в салоні автівки.

Смартфони та інші гаджети

Ні в якому разі не залишайте у автівці смартфон, планшет, електронний годинник чи будь-який інший гаджет. Особливо якщо ви надовго залишайте машину на вулиці. У холодному салоні такі пристрої під впливом морозу можуть зазнати пошкоджень і перестати працювати. А якщо навіть гаджет не зламається, почне «гальмувати» і погано виконуватиме свої функції.

Якщо залишаєте машину на стоянці на кілька годин, а тим більше на всю ніч, заберіть всі гаджети із собою. В салоні машини не варто залишати навіть ноутбук чи електронні навушники. І байдуже, що на вулиці начебто не так вже й холодно. Вночі температура суттєво знижується, а на ранок ваша техніка може вже не увімкнутися.

Напої у пляшках

Не радять залишати в машині й пляшки із водою чи іншими напоями. Через низьку температура рідина може замерзнути та збільшитися в об’ємі. Це призведе до пошкодження пляшки. А коли в салоні автівки стане тепліше рідина розморозиться і розіллється просто на сидіння, підлогу чи інші поверхні.

Аерозолі

Залишати у холодному салоні автомобіля дезодоранти, освіжувачі повітря, антистатики та інші аерозольні спреї також не рекомендують. Адже це просто-на-просто небезпечно. Під дією морозу балончики з аерозолями мають здатність вибухати. Тож вони можуть пошкодити салон автівки, а у найгіршому випадку – нанести шкоду вашому здоров’ю та здоров’ю ваших пасажирів.

Косметичні засоби

Косметика також із морозом «не дружить». Чимало засобів доглядуової та декоративної косметики, побувши трохи на холоді, змінює свою структуру та стає непридатною для використання. Креми, які за інструкцією можна тримати в холодильнику, скоріш за все переживуть ніч в холодній автівці. А от туш, помаду, пудру чи тіні скоріш за все доведеться викинути.