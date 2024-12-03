Стало известно, когда в Украину придет настоящая зима: новый прогноз синоптиков

В этом декабре погода в Украине будет нестабильной. Ожидаются частые изменения температуры: периоды морозов будут чередоваться с оттепелями. Кроме того, осадки будут преимущественно в виде мокрого снега, который может переходить в дождь. Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

Детали

В начале декабря погода будет относительно спокойной. Однако, ближе к середине месяца, синоптики прогнозируют усиление активности циклонов, что приведет к значительным изменениям погодных условий в большей части Европы, в частности, и в Украине.

Из-за усиления циклонической активности, в Украине ожидаются резкие перепады температуры, сильный ветер и значительное количество осадков в виде мокрого снега и дождя.

По прогнозам синоптиков, в середине декабря температура воздуха будет выше средних многолетних значений примерно на 2-6 градусов. Однако, после 20 декабря ожидается приход холодного арктического воздуха, что приведет к значительному снижению температуры. Однако, насколько сильным и длительным будет это похолодание, пока точно неизвестно.

В общем, декабрь этого года будет переходным периодом от осени к зиме, с характерными для этого периода нестабильными погодными условиями. При этом, на юге Украины и в Крыму зима не будет полноценной, поскольку средняя температура воздуха здесь останется выше нуля градусов.

«Несмотря на общую тенденцию к потеплению, в течение месяца возможны периоды, когда температура резко снизится и установится мороз. В других регионах страны средняя месячная температура ожидается в пределах от минус одного до минус четырех градусов по Цельсию. В высокогорье Карпат ожидается еще более холодная погода, с температурами, которые могут достигать минус пяти-семи градусов. Эти показатели соответствуют средним многолетним значениям для этого периода», – отмечает метеоролог.

По словам климатолога Веры Балабух, зима 2024-2025 годов, вероятно, будет относительно теплой. Ожидается, что средняя температура воздуха будет на два градуса выше нормы.

За последние три десятилетия зимы в Украине стали теплее. По сравнению с 70-ми и 80-ми годами прошлого века, средняя зимняя температура повысилась почти на полтора градуса. Эта тенденция, по словам специалистов, продолжится и в этом году.