Vodafone запускає новий стандарт зв’язку: що зміниться для українців

Vodafone Україна впроваджує інноваційні технології VoLTE та VoWiFi, які значно покращать якість голосового зв’язку для своїх абонентів. Компанія обіцяє більше можливостей та комфорт під час розмов.

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Завдяки технології VoLTE, розмови по телефону стануть якіснішими та швидшими. Адже вона дозволяє здійснювати дзвінки через сучасну мережу 4G LTE, забезпечуючи кристально чистий звук та можливість одночасного користування інтернетом.

Спочатку технологія VoLTE буде доступна для абонентів у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Одеса, Львів та інших, а також у деяких обласних центрах і курортних зонах.

Крім VoLTE, Vodafone пропонує ще одну інноваційну технологію – VoWiFi, яка дозволить користувачам здійснювати дзвінки за допомогою Wi-Fi, навіть якщо мобільний зв’язок відсутній.

Варто пам’ятати, що при використанні VoWiFi в режимі польоту тривалість дзвінка обмежена 10 хвилинами.

Абоненти можуть одночасно користуватися обома технологіями для безперебійного зв’язку. Однак, вибір між VoLTE та VoWiFi залежить від типу вашого смартфона.

Користування технологіями VoLTE та VoWiFi не передбачає додаткових витрат. Вартість дзвінків залишається такою ж, як і раніше. Однак, слід пам’ятати, що ці технології поки що недоступні під час перебування за кордоном.

Vodafone Україна є одним з найбільших мобільних операторів в Україні, який постійно впроваджує нові технології для покращення якості своїх послуг. До речі, на сьогодні послугами Vodafone в Україні користуються 15,9 млн абонентів. З грудня

Нагадаємо, що популярний мобільний оператор Київстар нещодавно повідомив про зміни в наповненні тарифних планів. Відповідно вартість зросте. Однак абонентам пропонують доволі широкий спектр тарифів, тож кожен може обрати оптимальний варіант саме під свої запити.

Зазначимо, що підвищення тарифів є частково вимушеним заходом. Через регулярні відключення світла мобільні оператори змушені інвестувати в резервні джерела живлення для базових станцій.