Vodafone запускает новый стандарт связи: что изменится для украинцев

Vodafone Украина внедряет инновационные технологии VoLTE и VoWiFi, которые значительно улучшат качество голосовой связи для своих абонентов. Компания обещает больше возможностей и комфорт во время разговоров.

Детали

Благодаря технологии VoLTE, разговоры по телефону станут качественными и быстрыми. Ведь она позволяет осуществлять звонки через современную сеть 4G LTE, обеспечивая кристально чистый звук и возможность одновременного пользования интернетом.

Сначала технология VoLTE будет доступна для абонентов в крупных городах, таких как Киев, Днепр, Одесса, Львов и других, а также в некоторых областных центрах и курортных зонах.

Помимо VoLTE, Vodafone предлагает еще одну инновационную технологию – VoWiFi, которая позволит пользователям совершать звонки с помощью Wi-Fi, даже если мобильная связь отсутствует.

Стоит помнить, что при использовании VoWiFi в режиме полета продолжительность звонка ограничена 10 минутами.

Абоненты могут одновременно пользоваться обеими технологиями для бесперебойной связи. Однако, выбор между VoLTE и VoWiFi зависит от типа вашего смартфона.

Пользование технологиями VoLTE и VoWiFi не предусматривает дополнительных расходов. Стоимость звонков остается такой же, как и раньше. Однако, следует помнить, что эти технологии пока недоступны во время пребывания за рубежом.

Vodafone Украина является одним из крупнейших мобильных операторов в Украине, который постоянно внедряет новые технологии для улучшения качества своих услуг. Кстати, на сегодня услугами Vodafone в Украине пользуются 15,9 млн абонентов. С декабря

Напомним, что популярный мобильный оператор Киевстар недавно сообщил об изменениях в наполнении тарифных планов. Соответственно стоимость возрастет. Однако абонентам предлагают довольно широкий спектр тарифов, поэтому каждый может выбрать оптимальный вариант именно под свои запросы.

Отметим, что повышение тарифов является частично вынужденной мерой. Из-за регулярных отключений света мобильные операторы вынуждены инвестировать в резервные источники питания для базовых станций.