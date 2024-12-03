Оприлюднено нові ціни на газ: скільки будемо платити вже в січні

04Кількість компаній, які постачають газ населенню, залишилась незмінною у грудні. П’ять з них пропонують клієнтам вибрати між фіксованою річною ціною та змінною ціною, яка переглядається щомісяця. Решта компаній пропонують лише фіксовані річні тарифи.

Деталі

Споживачі, які обрали річний тариф на газ, можуть розраховувати на різні ціни, в залежності від обраного постачальника —від 7,79 до 9,99 гривень за кубічний метр.

Вартість кубометра газу за місячними тарифами може суттєво відрізнятися і складає від 8,46 до 19,3 гривень в залежності від постачальника та кон’юнктури ринку.

Нафтогаз України залишається головним постачальником газу для українських домогосподарств, забезпечуючи газом майже всіх споживачів за фіксованою ціною 7,96 гривень за кубічний метр.

Ця ціна в 7,96 гривень за кубічний метр діятиме для клієнтів Нафтогазу принаймні до кінця квітня наступного року, забезпечуючи їм стабільність та передбачуваність витрат на опалення.

Чи здорожчає газ з січня 2025 року

Зазначимо, що на час дії воєнного стану в Україні наклали мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло. Одна зважаючи на складну ситуацію в державному бюджеті, то з великою ймовірністю тарифи можуть переглянути вже навесні після завершення опалювального сезону. Крім того, цього вимагають західні партнери. Одна з вимог МВФ в обмін на черговий транш, підвищення тарифів та послаблення курсу гривні до 50 грн за долар. Однак наразі це лише один з можливих сценаріїв.

Водночас вартість електроенергії навесні може знову вирости. Поточна вартість — 4,32 за кВт діятиме до травня 2025 року. Тож ймовірно вартість зросте, але не так раптово як минулого року. Раніше експерти припускали, що тарифи зростуть приблизно 5 гривень за кВт.