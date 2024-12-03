Обнародованы новые цены на газ: сколько будем платить уже в январе

Количество компаний, которые поставляют газ населению, осталось неизменным в декабре. Пять из них предлагают клиентам выбрать между фиксированной годовой ценой и переменной ценой, которая пересматривается ежемесячно. Остальные компании предлагают только фиксированные годовые тарифы.

Детали

Потребители, которые выбрали годовой тариф на газ, могут рассчитывать на разные цены, в зависимости от выбранного поставщика – от 7,79 до 9,99 гривен за кубический метр.

Стоимость кубометра газа по месячным тарифам может существенно отличаться и составляет от 8,46 до 19,3 гривен в зависимости от поставщика и конъюнктуры рынка.

Нафтогаз Украины остается главным поставщиком газа для украинских домохозяйств, обеспечивая газом почти всех потребителей по фиксированной цене 7,96 гривен за кубический метр.

Эта цена в 7,96 гривен за кубический метр будет действовать для клиентов Нафтогаза по крайней мере до конца апреля следующего года, обеспечивая им стабильность и предсказуемость расходов на отопление.

Подорожает ли газ с января 2025 года

Отметим, что на время действия военного положения в Украине наложили мораторий на повышение тарифов на газ и тепло. Одна учитывая сложную ситуацию в государственном бюджете, то с большой вероятностью тарифы могут пересмотреть уже весной после завершения отопительного сезона. Кроме того, этого требуют западные партнеры. Одно из требований МВФ в обмен на очередной транш, повышение тарифов и ослабление курса гривны до 50 грн за доллар. Однако пока это лишь один из возможных сценариев.

В то же время стоимость электроэнергии весной может снова вырасти. Текущая стоимость – 4,32 за кВт будет действовать до мая 2025 года. Поэтому вероятно стоимость вырастет, но не так внезапно как в прошлом году. Ранее эксперты предполагали, что тарифы вырастут примерно 5 гривен за кВт.