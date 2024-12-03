Шмигаль заявив, що дехто з українців повинен буде повернути “тисячу Зеленського”

04Наразі в Україні стартувала програма “Зимова підтримка”. В рамках цієї програми всі українці, які перебувають в Україні та за останні пару років не виїжджали закордон, можуть отримати 1000 гривень, яку зможуть витратити на продукти, комуналку, пальне тощо. Цю програму ініціював Президент України Володимр Зеленський саме тому дана програма ще має назву “Тисяча від Зеленського”. Оформити виплату можна через “Дію”. Перед цим потрібно в банківському додатку відкрити картку “Національний кешбек”. Гроші будуть зараховані протягом 10 днів з моменту подачі заявки.

Дехто гроші змушений буде повернути

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що є категорія українців, які не мають права оформлювати цю допомогу. Якщо вони зроблять це і кошти їм буде нараховано, то потім їм доведеться їх повертати. Мова про тих українців, які перебувають закордоном.

“Ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами”, – зазначив Шмигаль.

Щодо всіх інших українців, які перебувають на території України, то для них немає жодних обмежень. Тисячу можна оформлювати на всіх членів родини. Немає значення скільки в сім’ї осіб, немає значення який матеріальний достаток в родині та чи має вона якісь пільги, чи статус ВПО.

Як оформити тисячу?

Для всіх, хто має “Дію” процедура вкрай проста. Спочатку потрібно відкрити картку в одному з банків партнерів. Зробити це можна через додаток обраного банку й ця процедура теж займає кілька хвилин. Далі потрібно подати заявку в “Дії” і очікувати на гроші. Кожен дорослий член родини повинен самостійно подавати на себе заявку. Також, якщо є діти, то лише хтось один з батьків може подавати на них заявку через свою “Дію”. Якщо мова про людей, які не мають “Дії”, наприклад, пенсіонерів, то їм потрібно піти у ПриватБанк або звернутися в Укрпошту.