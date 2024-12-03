Шмигаль заявил, что некоторые украинцы должны будут вернуть “тысячу Зеленского”

Сейчас в Украине стартовала программа “Зимняя поддержка”. В рамках этой программы все украинцы, что находятся в Украине и за последние пару лет не выезжали за границу, могут получить 1000 гривен, которую смогут потратить на продукты, коммуналку, горючее и т.д. Эту программу инициировал Президент Украины Владимир Зеленский именно поэтому данная программа еще называется “Тысяча от Зеленского”. Оформить выплату можно через Действие. Перед этим нужно в банковском приложении открыть карточку “Национальный кэшбек”. Деньги будут засчитаны в течение 10 дней с момента подачи заявки.

Некоторые деньги вынуждены будут вернуть

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что есть категория украинцев, не имеющих права оформлять эту помощь. Если они сделают это и средства им будут начислены, то потом им придется их возвращать. Речь идет о тех украинцах, которые находятся за границей.

“Мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами”, – отметил Шмигаль.

Что касается всех других украинцев, которые находятся на территории Украины, то для них нет никаких ограничений. Тысячу можно оформлять на всех членов семьи. Не имеет значения сколько в семье лиц, не имеет значения какой материальный достаток в семье и имеет ли она какие-то льготы или статус ВПЛ.

Как оформить тысячу?

Для всех, кто имеет действие процедура крайне проста. Сначала нужно открыть карту в одном из банков партнеров. Сделать это можно через приложение выбранного банка, и эта процедура тоже занимает несколько минут. Далее нужно подать заявку в “Действия” и ожидать денег. Каждый взрослый член семьи должен самостоятельно подавать заявку. Также, если есть дети, то только один родитель может подавать на них заявку через свое “Действие”. Если речь идет о людях, не имеющих действия, например, пенсионерах, то им нужно пойти в ПриватБанк или обратиться в Укрпочту.