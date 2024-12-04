Вже відомо, які доплати отримають пенсіонери під час березневої індексації

04Щороку 1 березня в Україні відбувається індексація пенсій. Буквально кілька років тому для цього була обрана фіксована дата й тепер щороку саме в цей день відбувається даний перерахунок. Попри те, що у 2025 році будуть заморожувати розмір мінімальної зарплати та пенсії, та індексацію скасовувати не планують. Також депутати мають намір по новому розраховувати розміри доплат, а то, кажуть, що інколи є дуже велика різниця між доплатами, які отримують різні категорії українців. То хто скільки отримає, розповідаємо.

Верховна Рада серйозно займеться цим питанням

У Верховній Раді заявили, що цьогоріч будуть активно працювати над тим, щоб максимально зрівняти доплати, які отримують українці. Виявляється є так звані “пенсіонери” яким після індексації приходить понад 300 тисяч гривень на місяць. Водночас більшість українців не мають навіть 5000 пенсії. Цьогоріч над цим активно працюватимуть, щоб не допускати такої різниці.

Щодо реальних цифр, то індексація 2025 буде розраховуватись з урахуванням цьогорічної інфляції. Приблизний відсоток на який мають перерахувати пенсії становитиме 13%-17%. Тобто люди отримають від 100 до 1500 гривень надбавки. Традиційно 100 гривень це мінімально допустима границя надбавки, яка може бути. Щодо максимальної, то завжди це різна сума й у 2025 році це може бути 1500 грн.

«Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація становитиме 100 грн, максимальна – 1 500 грн. Люди від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн», – розповіла народний депутат Леся Забуранна.

Також в Уряді додали, що люди, які оформили пенсію протягом останніх пару років не підпадають під індексацію, адже їх пенсії ще вважаються актуальними й такими, що не потребують оновлення.