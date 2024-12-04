Уже известно, какие доплаты получат пенсионеры во время мартовской индексации

Каждый год 1 марта в Украине проходит индексация пенсий. Буквально несколько лет назад для этого была выбрана фиксированная дата, и теперь каждый год именно в этот день происходит данный перерасчет. Несмотря на то, что в 2025 году будут замораживать размер минимальной зарплаты и пенсии, индексацию отменять не планируют. Также депутаты намерены по новому рассчитывать размеры доплат, а то, говорят, иногда есть очень большая разница между доплатами, которые получают разные категории украинцев. Кто сколько получит, рассказываем.

Верховная Рада серьезно займется этим вопросом

В Верховной Раде заявили, что в этом году будут активно работать над тем, чтобы максимально уравнять доплаты, получаемые украинцами. Оказывается, есть так называемые “пенсионеры” которым после индексации приходит более 300 тысяч гривен в месяц. В то же время большинство украинцев не имеют даже 5000 гривен пенсии. В этом году над этим будут активно работать, чтобы не допускать такой разницы.

Что касается реальных цифр, то индексация 2025 года будет рассчитываться с учетом инфляции.

Приблизительный процент, на который должны перечислить пенсии, составит 13%-17%. То есть, люди получат от 100 до 1500 гривен надбавки. Традиционно 100 гривен это минимально допустимый предел надбавки, который может быть. Что касается максимального, то это всегда разная сумма и в 2025 году это может быть 1500 грн.

«Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 грн, максимальная – 1500 грн. Люди от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную надбавку от 300 до 570 грн», – рассказала народный депутат Леся Забуранная.

Также в Правительстве добавили, что люди, которые оформили пенсию в последние пару лет не подпадают под индексацию, ведь их пенсии еще считаются актуальными и не нуждающимися в обновлении.