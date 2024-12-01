Список профессий пополнился: кто еще в Украине получит бронирование

Постановлением Кабинета Министров Украины № 1362 был расширен перечень критически важных специальностей, дающих право на отсрочку от мобилизации. В список были включены профессии протезиста и техника. Это решение направлено на обеспечение бесперебойной работы медицинской сферы, в частности в направлении протезирования.

Новые профессии и новые условия

Согласно новому правительственному решению, бронь от мобилизации могут получить военнообязанные, которые работают на таких должностях, как протезист-ортезист, техник-протезист-ортезист, инженер-технолог-протезист, инженер-протезист или механик протезно-ортопедических изделий. То есть, специалисты, которые непосредственно занимаются изготовлением и ремонтом протезов, могут быть освобождены от призыва на военную службу.

Однако, чтобы получить такую бронь, есть определенные условия. В частности, работник должен отработать не менее 50% нормы рабочего времени за последние три месяца до подачи заявления на бронирование. Это означает, что специалист должен быть действительно задействован в производственном процессе.

Кроме того, новые правила предусматривают, что работники, получившие бронь, должны получать ежемесячную зарплату не менее 20 тысяч гривен в течение всего периода действия бронирования. Это касается работников частных предприятий. Однако, для государственных служащих и работников коммунальных предприятий это требование не является обязательным.

Также, предприятия, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных организаций, должны соответствовать новым требованиям, установленным Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Это связано с необходимостью прозрачности и эффективности использования международной помощи.

С 1 декабря все изменится

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2024 года вступают в силу новые правила предоставления отсрочки от мобилизации. С завтрашнего дня оформить отсрочку можно будет через портал «Дія», а все решения будут согласовываться с Министерствами экономики и обороны.

В то же время предприятия, которые ранее получили статус критически важных, должны до 28 февраля 2025 года подтвердить этот статус. До 28 февраля также будут действовать отсрочки для работников этих предприятий, выданные до 1 декабря 2024 года. То есть, те, кто уже имеет бронь, могут спокойно работать до конца февраля.

Согласно новым правилам бронирования, добавлено новое требование по зарплате работника, которого хотят забронировать. Отныне средняя зарплата за последний квартал должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат, то есть 20 000 гривен. Еще одним важным условием является отсутствие у предприятия задолженности по всем налогам. То есть, чтобы работника забронировали, предприятие должно доказать, что платит работникам достойную зарплату и выполняет свои налоговые обязанности.