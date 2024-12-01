Список професій поповнився: хто ще в Україні отримає бронювання

Постановою Кабінету Міністрів України № 1362 було розширено перелік критично важливих спеціальностей, що дають право на відстрочку від мобілізації. До списку було включено професії протезиста та техніка. Це рішення спрямоване на забезпечення безперебійної роботи медичної сфери, зокрема в напрямку протезування.

Нові професії та нові умови

Відповідно до нового урядового рішення, бронь від мобілізації можуть отримати військовозобов’язані, які працюють на таких посадах, як протезист-ортезист, технік-протезист-ортезист, інженер-технолог-протезист, інженер-протезист або механик протезно-ортопедичних виробів. Тобто, фахівці, які безпосередньо займаються виготовленням та ремонтом протезів, можуть бути звільнені від призову на військову службу.

Однак, щоб отримати таку бронь, є певні умови. Зокрема, працівник повинен відпрацювати щонайменше 50% норми робочого часу за останні три місяці до подання заяви на бронювання. Це означає, що фахівець має бути дійсно задіяний у виробничому процесі.

Крім того, нові правила передбачають, що працівники, які отримали бронь, мають отримувати щомісячну зарплату не менше 20 тисяч гривень протягом усього періоду дії бронювання. Це стосується працівників приватних підприємств. Однак, для державних службовців та працівників комунальних підприємств ця вимога не є обов’язковою.

Також, підприємства, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних організацій, повинні відповідати новим вимогам, встановленим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це пов’язано з необхідністю прозорості та ефективності використання міжнародної допомоги.

З 1 грудня все зміниться

Як повідомлялося раніше, з 1 грудня 2024 року набувають чинності нові правила надання відстрочки від мобілізації. З завтрашнього дня оформити відстрочку можна буде через портал “Дія”, а всі рішення погоджуватимуться з Міністерствами економіки та оборони.

Водночас підприємства, які раніше отримали статус критично важливих, мають до 28 лютого 2025 року підтвердити цей статус. До 28 лютого також діятимуть відстрочки для працівників цих підприємств, видані до 1 грудня 2024 року. Тобто, ті, хто вже має бронь, можуть спокійно працювати до кінця лютого.

Згідно з новими правилами бронювання, додано нову вимогу щодо зарплати працівника, якого хочуть забронювати. Відтепер середня зарплата за останній квартал має бути не меншою за 2,5 мінімальних зарплат, тобто 20 000 гривень. Ще однією важливою умовою є відсутність у підприємства заборгованості з усіх податків. Тобто, щоб працівника забронювали, підприємство має довести, що платить працівникам гідну зарплату і виконує свої податкові обов’язки.