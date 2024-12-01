Залишився ще місяць: популярний банк змінює термін дії карток
Ощадбанк ухвалив рішення продовжити термін дії всіх платіжних карток, навіть тих, у яких вже закінчився строк. Тепер всі картки будуть дійсні щонайменше до кінця 2024 року.
Деталі
У банку пояснили, що таке рішення було прийнято через війну в Україні, щоб полегшити життя клієнтів. Якщо термін дії вашої картки закінчився з лютого 2022 року, її дію автоматично продовжено. Проте, якщо вам вже випустили нову картку, її потрібно забрати у відділенні банку.
Як зазначається в офіційному повідомленні банку, “Через війну Ощадбанк вирішив продовжити термін дії всіх карток, у тому числі для тих, хто вимушено змінив місце проживання, до кінця 2024 року. Якщо ваша картка перестала діяти з лютого 2022 року, її дію автоматично поновлено”.
Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Ощадбанк продовжує термін дії карток через війну. Наприклад, у березні 2024 року термін дії карток було продовжено до кінця вересня того ж року.
Що станеться з картками, термін дії яких закінчився?
Хвилюватися не варто. Ви зможете продовжувати ними користуватися як і раніше. Ви можете спокійно розраховуватися в магазинах, знімати готівку з банкоматів та виконувати інші операції.
Також з 1 жовтня Ощадбанк вніс зміни до своїх тарифів. Для корпоративних клієнтів це означає:
- Збільшення комісії за зняття готівки в банкоматах.
- Підвищення вартості послуги SMS-інформування.
І це ще не всі зміни. Також варто зазначити наступне:
- Дітям. Тепер можна зняти з картки до 3000 грн на місяць без комісії (раніше було 2000 грн).
- Власникам зарплатних, пенсійних та соціальних карток. Вартість щомісячної підписки на SMS-інформування становить 15 гривень.
- Для власників приватних та кредитних карток. Вартість SMS-інформування – 25 гривень на місяць, а Viber-повідомлень – 15 гривень. Приємна новина: Push-повідомлення продовжують надходити безкоштовно.
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