Залишився ще місяць: популярний банк змінює термін дії карток

Ощадбанк ухвалив рішення продовжити термін дії всіх платіжних карток, навіть тих, у яких вже закінчився строк. Тепер всі картки будуть дійсні щонайменше до кінця 2024 року.

Деталі

У банку пояснили, що таке рішення було прийнято через війну в Україні, щоб полегшити життя клієнтів. Якщо термін дії вашої картки закінчився з лютого 2022 року, її дію автоматично продовжено. Проте, якщо вам вже випустили нову картку, її потрібно забрати у відділенні банку.

Як зазначається в офіційному повідомленні банку, “Через війну Ощадбанк вирішив продовжити термін дії всіх карток, у тому числі для тих, хто вимушено змінив місце проживання, до кінця 2024 року. Якщо ваша картка перестала діяти з лютого 2022 року, її дію автоматично поновлено”.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Ощадбанк продовжує термін дії карток через війну. Наприклад, у березні 2024 року термін дії карток було продовжено до кінця вересня того ж року.

Що станеться з картками, термін дії яких закінчився?

Хвилюватися не варто. Ви зможете продовжувати ними користуватися як і раніше. Ви можете спокійно розраховуватися в магазинах, знімати готівку з банкоматів та виконувати інші операції.

Також з 1 жовтня Ощадбанк вніс зміни до своїх тарифів. Для корпоративних клієнтів це означає:

Збільшення комісії за зняття готівки в банкоматах.

Підвищення вартості послуги SMS-інформування.

І це ще не всі зміни. Також варто зазначити наступне: