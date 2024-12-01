Остался еще месяц: популярный банк меняет срок действия карт
Ощадбанк принял решение продлить срок действия всех платежных карт, даже тех, у которых уже закончился срок. Теперь все карты будут действительны как минимум до конца 2024 года.
Детали
В банке объяснили, что такое решение было принято из-за войны в Украине, чтобы облегчить жизнь клиентов. Если срок действия вашей карты закончился с февраля 2022 года, ее действие автоматически продлено. Однако, если вам уже выпустили новую карту, ее нужно забрать в отделении банка.
Как отмечается в официальном сообщении банка, «Из-за войны Ощадбанк решил продлить срок действия всех карт, в том числе для тех, кто вынужденно сменил место жительства, до конца 2024 года. Если ваша карта перестала действовать с февраля 2022 года, ее действие автоматически возобновлено».
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Ощадбанк продлевает срок действия карт из-за войны. Например, в марте 2024 года срок действия карт был продлен до конца сентября того же года.
Что произойдет с картами, срок действия которых истек?
Волноваться не стоит. Вы сможете продолжать ими пользоваться как и раньше. Вы можете спокойно рассчитываться в магазинах, снимать наличные из банкоматов и выполнять другие операции.
Также с 1 октября Ощадбанк внес изменения в свои тарифы. Для корпоративных клиентов это означает:
- Увеличение комиссии за снятие наличных в банкоматах.
- Повышение стоимости услуги SMS-информирования.
И это еще не все изменения. Также стоит отметить следующее:
- Детям. Теперь можно снять с карты до 3000 грн в месяц без комиссии (раньше было 2000 грн).
- Владельцам зарплатных, пенсионных и социальных карт. Стоимость ежемесячной подписки на SMS-информирование составляет 15 гривен.
- Для владельцев частных и кредитных карт. Стоимость SMS-информирования – 25 гривен в месяц, а Viber-сообщений – 15 гривен. Приятная новость: Push-уведомления продолжают поступать бесплатно.
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