Остался еще месяц: популярный банк меняет срок действия карт

Ощадбанк принял решение продлить срок действия всех платежных карт, даже тех, у которых уже закончился срок. Теперь все карты будут действительны как минимум до конца 2024 года.

Детали

В банке объяснили, что такое решение было принято из-за войны в Украине, чтобы облегчить жизнь клиентов. Если срок действия вашей карты закончился с февраля 2022 года, ее действие автоматически продлено. Однако, если вам уже выпустили новую карту, ее нужно забрать в отделении банка.

Как отмечается в официальном сообщении банка, «Из-за войны Ощадбанк решил продлить срок действия всех карт, в том числе для тех, кто вынужденно сменил место жительства, до конца 2024 года. Если ваша карта перестала действовать с февраля 2022 года, ее действие автоматически возобновлено».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Ощадбанк продлевает срок действия карт из-за войны. Например, в марте 2024 года срок действия карт был продлен до конца сентября того же года.

Что произойдет с картами, срок действия которых истек?

Волноваться не стоит. Вы сможете продолжать ими пользоваться как и раньше. Вы можете спокойно рассчитываться в магазинах, снимать наличные из банкоматов и выполнять другие операции.

Также с 1 октября Ощадбанк внес изменения в свои тарифы. Для корпоративных клиентов это означает:

Увеличение комиссии за снятие наличных в банкоматах.

Повышение стоимости услуги SMS-информирования.

И это еще не все изменения. Также стоит отметить следующее: