В уряді знову заговорили про підвищення пенсійного віку: що варто знати вже зараз

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак висловила думку, що підвищення пенсійного віку в Україні не вирішить існуючих проблем. Вона вважає, що насамперед необхідно створити рівні умови для всіх громадян, перш ніж вносити зміни до пенсійного віку.

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За словами Дарини Марчак, зараз не є доцільним обговорювати підвищення пенсійного віку для всіх українців. Заступниця міністра вважає, що підвищення пенсійного віку в даний час не є найкращим рішенням для вирішення проблем у пенсійній системі.

Дарина Марчак підкреслила, що перед будь-якими змінами в пенсійній системі необхідно створити рівні умови для всіх громадян, тобто забезпечити, щоб всі мали однакові права та можливості.

Заступниця міністра вважає, що перед тим, як обговорювати підвищення пенсійного віку, необхідно створити рівні умови в пенсійній системі. Вона зазначила, що коли значна частина населення має право на достроковий вихід на пенсію, підвищення пенсійного віку для інших категорій буде несправедливим.

Дарина Марчак зазначила, що підвищення пенсійного віку для одних категорій громадян, в той час як інші мають право на дострокову пенсію, буде сприйнято як несправедливість.

Замість вирішення проблеми, таке рішення лише стимулюватиме людей шукати можливості для дострокового виходу на пенсію, що ще більше ускладнить ситуацію в пенсійній системі.

Чи збільшать пенсії з 1 грудня

Водночас в уряді нагадали, що цього року пенсіонерам не варто очікувати індексацію виплат. Коштів на це в держбюджеті немає. Водночас вже цієї весни планується підвищення пенсійних виплат. Наразі невідомо, на який відсоток підвищать пенсії. Ця інформація стане відомою орієнтовно наприкінці лютого 2025 року, коли стане можливо нарахувати весь сплачений єдиний соціальний внесок.

До речі, вже з 1 січня сплата єдиного соціального стане обов’язковою. Раніше з весни 2022 року діяти податкові пільги для фізичних осіб підприємців