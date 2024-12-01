В правительстве снова заговорили о повышении пенсионного возраста: что стоит знать уже сейчас

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак высказала мнение, что повышение пенсионного возраста в Украине не решит существующих проблем. Она считает, что прежде всего необходимо создать равные условия для всех граждан, прежде чем вносить изменения в пенсионный возраст.

Детали

По словам Дарьи Марчак, сейчас нецелесообразно обсуждать повышение пенсионного возраста для всех украинцев. Заместитель министра считает, что повышение пенсионного возраста в настоящее время не является лучшим решением для решения проблем в пенсионной системе.

Дарья Марчак подчеркнула, что перед любыми изменениями в пенсионной системе необходимо создать равные условия для всех граждан, то есть обеспечить, чтобы все имели одинаковые права и возможности.

Заместитель министра считает, что перед тем, как обсуждать повышение пенсионного возраста, необходимо создать равные условия в пенсионной системе. Она отметила, что когда значительная часть населения имеет право на досрочный выход на пенсию, повышение пенсионного возраста для других категорий будет несправедливым.

Дарья Марчак отметила, что повышение пенсионного возраста для одних категорий граждан, в то время как другие имеют право на досрочную пенсию, будет воспринято как несправедливость.

Вместо решения проблемы, такое решение лишь будет стимулировать людей искать возможности для досрочного выхода на пенсию, что еще больше осложнит ситуацию в пенсионной системе.

Увеличат ли пенсии с 1 декабря

В то же время в правительстве напомнили, что в этом году пенсионерам не стоит ожидать индексацию выплат. Средств на это в госбюджете нет. В то же время уже этой весной планируется повышение пенсионных выплат. Пока неизвестно, на какой процент повысят пенсии. Эта информация станет известной ориентировочно в конце февраля 2025 года, когда станет возможно начислить весь уплаченный единый социальный взнос.

Кстати, уже с 1 января уплата единого социального станет обязательной. Ранее с весны 2022 года будут действовать налоговые льготы для физических лиц предпринимателей