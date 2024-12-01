Замість зниження мобілізації: в Генштабі запропонували українцям альтернативу

Замість призову на строкову службу, Міністерство оборони пропонує молоді віком від 18 до 25 років підписати контракт на військову службу. Це дозволить залучити більше людей до армії, одночасно надаючи їм соціальні гарантії.

Молоді люди, які підпишуть контракт, будуть служити в бойових підрозділах протягом року. За цей час вони отримають необхідну військову підготовку.

Після року служби за контрактом молоді люди будуть звільнені у запас, але до 25 років зможуть знову підписати контракт, якщо захочуть.

Деталі

Окрім грошової винагороди, молоді люди, які підпишуть контракт, отримають додаткові пільги та переваги. Соціальний пакет для них буде більш вигідним, ніж для інших категорій військовослужбовців, щоб заохотити їх до військової служби.

Щоб запровадити нову систему контрактної служби, необхідно внести зміни до законодавства. Військове командування вже підготувало відповідні законопроекти та передало їх на розгляд Міністерства оборони. Оскільки Міноборони підтримало цю ініціативу, можна очікувати, що нові правила будуть затверджені найближчим часом.

Представник Генерального штабу зазначив, що військові вже розробили детальний план впровадження нової системи контрактної служби. Цей підхід має на меті залучити молодь до армії на добровільних засадах, без примусу.

Військові аналітики переконані, що запровадження мотиваційних контрактів для молоді відкриває нові перспективи для розвитку Збройних Сил. Такий підхід не лише полегшує комплектування військових частин, а й перетворює військову службу на привабливу можливість для особистісного зростання та розвитку кар’єри. Завдяки соціальним гарантіям та додатковим пільгам, молодь бачитиме в армії не лише обов’язок, а й шанс на самореалізацію.

Водночас західні партнери наголошують на необхідності знизити призовний вік до 18-21 року. Однак в Україні поки це рішення вважають недоречним, адже західні партнери не надали достатню кількість зброї та спорядження для забезпечення бійців. Тож поки це питання урядом України не розглядається. Але ситуація в будь-який момент може змінитися.