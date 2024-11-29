«Київстар» з 1 грудня підвищить вартість деяких тарифів: ціни зростуть принаймні на 50 грн

Найпопулярніший мобільний оператор України «Київстар» з 1 грудня підвищить ціни на частину контрактних тарифних планів. Абонплата для кожного з них зросте на 50-75 грн. Проте крім ціни збільшиться і наповнення тарифів. Абоненти отримають додаткові безкоштовні хвилини для розмов, СМС та гігабайти мобільного інтернету.

Які тарифи подорожчають і на скільки?

Як повідомили у компанії «Київстар», підвищення цін торкнеться наступних тарифів:

LOVE UA Світло Контракт 2023 – з 175 грн до 225 грн;

Smart Max – з 375 грн до 450 грн;

ВАШ ОПТИМУМ – з 300 до 375 грн;

ВАШ Регіон – з 200 грн до 275 грн.

Разом із підвищенням абонплати у цих тарифах з’явиться низка додаткових послуг, а також акційні Суперсили, зокрема Безлім дзвінки, Безлім SMS та Безлім інтернет. Ці Суперсили будуть доступні для підключення до 30 червня 2025 року.

Які послуги додадуть?

У «Київстарі» зазначили, що разом із підвищенням цін у кожному з тарифів збільшиться кількість гігабайтів мобільного інтернету та хвилин для дзвінків на номери інших операторів. Причому безкоштовними хвилинами поза мережею можна буде користуватися не лише в межах України, а також у 28 країнах роумінгу.

Всю інформацію про нові ціни та наповнення тарифів абоненти отримають заздалегідь у вигляді СМС. Також дізнатися інформацію про зміну вартості та доступні у межах тарифних планів послуги абоненти «Київстар» зможуть скориставшись номером 477*9 або мобільним застосунком «Мій Київстар».

Які тарифи «Київстар» закриє?

Крім оновлення цін, у «Київстар» планують також закрити низку тарифів, які втратили свою актуальність. Ідеться про такі тарифи:

ВАШ Вибір;

Київстар 4G;

Smart;

Безлім;

LOVE UA Магніт Контракт 2023 року;

Київстар 4G Extra+ 2018.

Абонентам, що користуються цими тарифами, оператор запропонує на вибір інші, схожі за наповненням плани. Ознайомитися з актуальними пропозиціями та обрати для себе новий тарифний план абоненти зможуть на сайті оператора, а також у додатку «Мій Київстар».