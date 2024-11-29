Київстар

«Київстар» з 1 грудня підвищить вартість деяких тарифів: ціни зростуть принаймні на 50 грн

Абонентам доведеться платити більше, але взамін вони отримають низку додаткових послуг, зокрема безкоштовні хвилини, СМС та гігабайти мобільного інтернету.

Дайнеко Наталія29.11.2024

Найпопулярніший мобільний оператор України «Київстар» з 1 грудня підвищить ціни на частину контрактних тарифних планів. Абонплата для кожного з них зросте на 50-75 грн. Проте крім ціни збільшиться і наповнення тарифів. Абоненти отримають додаткові безкоштовні хвилини для розмов, СМС та гігабайти мобільного інтернету.

Які тарифи подорожчають і на скільки?

Як повідомили у компанії «Київстар», підвищення цін торкнеться наступних тарифів:

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  • LOVE UA Світло Контракт 2023 – з 175 грн до 225 грн;
  • Smart Max – з 375 грн до 450 грн;
  • ВАШ ОПТИМУМ – з 300 до 375 грн;
  • ВАШ Регіон – з 200 грн до 275 грн.

Разом із підвищенням абонплати у цих тарифах з’явиться низка додаткових послуг, а також акційні Суперсили, зокрема Безлім дзвінки, Безлім SMS  та Безлім інтернет. Ці Суперсили будуть доступні для підключення до 30 червня 2025 року.

Які послуги додадуть?

У «Київстарі» зазначили, що разом із підвищенням цін у кожному з тарифів збільшиться кількість гігабайтів мобільного інтернету та хвилин для дзвінків на номери інших операторів. Причому безкоштовними хвилинами поза мережею можна буде користуватися не лише в межах України, а також у 28 країнах роумінгу.

Всю інформацію про нові ціни та наповнення тарифів абоненти отримають заздалегідь у вигляді СМС. Також дізнатися інформацію про зміну вартості та доступні у межах тарифних планів послуги абоненти «Київстар» зможуть скориставшись номером 477*9 або мобільним застосунком «Мій Київстар».

Які тарифи «Київстар» закриє?

Крім оновлення цін, у «Київстар» планують також закрити низку тарифів, які втратили свою актуальність. Ідеться про такі тарифи:

  • ВАШ Вибір;
  • Київстар 4G;
  • Smart;
  • Безлім;
  • LOVE UA Магніт Контракт 2023 року;
  • Київстар 4G Extra+ 2018.

Абонентам, що користуються цими тарифами, оператор запропонує на вибір інші, схожі за наповненням плани. Ознайомитися з актуальними пропозиціями та обрати для себе новий тарифний план абоненти зможуть на сайті оператора, а також у додатку «Мій Київстар».

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Дайнеко Наталія29.11.2024
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