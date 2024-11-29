SIM-Networks запускає GPU в хмарі з гарантією безпеки та надійності

Читайте про новий продукт для обчислень, що вимагають великих потужностей; дізнайтесь про те, як співпраця з SIM-Networks допоможе вашому бізнесу захистити дані.

Безпечна інфраструктура SIM–Networks в дата-центрах TierIII

Хмарна платформа SIM-Networks розташована в дата-центрах в Німеччині, які відповідають стандарту Tier III+ та гарантують високу надійність і захист даних. Дата-центри сертифіковані відповідно до ISO 27001, що підтверджує відповідальний підхід до забезпечення інформаційного захисту клієнтів.

Інфраструктура побудована з акцентом на відмовостійкості: системи електропостачання, охолодження та підключення до мережі працюють із надлишковістю і забезпечують мінімум 99,9% доступності. Локалізація в Німеччині гарантує відповідність жорстким європейським законам про захист даних, включаючи GDPR. Це робить рішення SIM-Networks ідеальним вибором для бізнесу, який цінує стабільність, конфіденційність і безпеку.

GPU в хмарі: новий рівень продуктивності на надійній основі

Новий сервіс GPU у хмарі від SIM-Networks, розгорнутий на базі безпечних німецьких дата-центрів, відкриває нові можливості для роботи з ресурсомісткими завданнями. Хмарні графічні процесори Nvidia ідеально підходять для задач, пов’язаних із машинним навчанням, штучним інтелектом, рендерингом відео та обробкою великих даних.

Ключова перевага сервісу — гарантія безперервності роботи завдяки Tier III+ інфраструктурі. Клієнти можуть бути впевнені, що їхні дані та сервіси залишаються доступними навіть у випадку технічних збоїв. Крім того, високий рівень безпеки дозволяє працювати з чутливими даними, що особливо важливо для бізнесу у сферах фінансів, медицини та IT.

Особливості хмарного GPU на базі Tier III+ дата-центрів включають:

Гарантована доступність : надійна інфраструктура забезпечує безперервність роботи.

: надійна інфраструктура забезпечує безперервність роботи. Комплексна безпека : фізичний контроль доступу, кіберзахист і відповідність європейським стандартам.

: фізичний контроль доступу, кіберзахист і відповідність європейським стандартам. Локалізація даних: повна відповідність вимогам GDPR.

Запуск хмарного GPU-сервісу на основі SIM-Cloud відкриває нові горизонти для обчислювальних завдань із високими вимогами до продуктивності. Завдяки інтеграції графічних процесорів Nvidia у хмарну платформу SIM-Cloud, клієнти отримують доступ до передової потужності для виконання завдань у сфері штучного інтелекту, машинного навчання, рендерингу графіки та обробки великих даних.

SIM-Cloud дозволяє легко розгорнути GPU-інфраструктуру, надаючи бізнесу можливість уникнути витрат на власне обладнання та обслуговування. Переваги хмарної платформи включають:

Масштабованість : ресурси можна збільшувати або зменшувати залежно від потреб.

: ресурси можна збільшувати або зменшувати залежно від потреб. Високий рівень безпеки : дані зберігаються в європейських дата-центрах із сертифікацією ISO 27001.

: дані зберігаються в європейських дата-центрах із сертифікацією ISO 27001. Стабільність і швидкість: завдяки обладнанню Nvidia і відмовостійкій архітектурі.

GPU у хмарі на базі Tier III+ дата-центрів SIM-Networks — це надійне та гнучке рішення для бізнесу, який прагне використовувати потужні технології без компромісів у питаннях безпеки та доступності.