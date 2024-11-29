Многим пенсионерам не удается пройти верификацию из-за важных обновлений от ПФУ: что нужно знать?

В Украине снова возобновили процедуру верификации для пенсионеров. Ее должны проходить для того, чтобы в ПФУ знали, получает ли пенсию тот человек, которому она адресована. Если лицо не проходит верификацию, то пенсию замораживают, пока пенсионер не выйдет на связь. Все из-за того, что очень много пенсионеров выехали заграницу на ПМЖ, но не сообщают об этом, а в таком случае пенсию начислять прекращают.

2929Также многие остаются на оккупированных территориях, с ними нет связи и к сожалению неизвестно, живы ли они, или находятся сейчас в Украине и т.д. Для прохождения верификации людям достаточно обратиться в любое отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда. Также можно пройти верификацию по видеосвязи. Но многим это не удается, ведь люди не знают о важном нюансе. С собой нужно иметь определенные документы.

Какие документы нужны?

Неважно, приходите ли вы в отделение или связываетесь с представителями ПФУ по видеосвязи, с собой нужно иметь украинский паспорт. Если речь идет о пенсии, которую получают дети, то нужно показать свидетельство о рождении детей. Также есть ситуации, когда пенсионер недееспособен и имеет опекуна.

Если опекун общается с представителями ПФУ от имени пенсионера, то должен предоставить специальный документ, удостоверяющий, что он действительно является официальным опекуном этого лица.

Переселенцам проходить верификацию нужно каждые 6 месяцев

Если лицо имеет статус ВПЛ или переехало из Донецкой и Луганской областей еще до 24 февраля 2022 года в другие области Украины, то оно должно проходить верификацию каждые полгода.

В целом же эта процедура очень проста и быстра и занимает не больше нескольких минут. В ПФУ призывают людей не пренебрегать и не игнорировать назначенное время для видеоконференции, ведь в таком случае будет прекращено поступление пенсий.