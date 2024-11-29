Багатьом пенсіонерам не вдається пройти верифікацію через важливі оновлення від ПФУ: що треба знати?

04В Україні знову відновили процедуру верифікації для пенсіонерів. ЇЇ повинні проходити для того, щоб у ПФУ знали, чи пенсію отримує та людина, якій вона адресована. Якщо особа не проходить верифікацію, то пенсію заморожують, аж поки пенсіонер не вийде на зв’язок. Все через те, що дуже багато пенсіонерів виїхали закордон на ПМП, але не повідомляють про це, а в такому разі пенсію нараховувати припиняють

Також багато осіб залишаються на окупованих територіях, з ними немає зв’язку й на жаль невідомо, чи живі вони, чи перебувають наразі в Україні тощо. Для проходження верифікації людям достатньо звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку або Пенсійного Фонду. Також можна пройти верифікацію по відеозв’язку. Але багатьом це не вдається, адже люди не знають про важливий нюанс. З собою потрібно мати певні документи.

Які документи потрібні?

Неважливо, чи приходите ви у відділення, чи зв’язуєтесь з представниками ПФУ по відеозв’язку, з собою потрібно мати український паспорт. Якщо мова про пенсію, яку отримують діти, то треба показати свідоцтво про народження дітей. Також, є ситуації, коли пенсіонер недієздатний і має опікуна. Якщо опікун спілкується з представниками ПФУ від імені пенсіонера, то має надати спеціальний документ, який посвідчує те, що він дійсно є офіційним опікуном цієї особи.

Переселенцям проходити верифікацію потрібно кожних 6 місяців

Якщо особа має статус ВПО, чи переїхала з Донецької та Луганської областей ще до 24 лютого 2022 року в інші області України, то вона повинна проходити верифікацію кожних пів року.

Загалом ця процедура дуже проста і швидка й займає не більше кількох хвилин. У ПФУ закликають людей не нехтувати нею та не ігнорувати назначений час для відеоконференції, адже в такому разі буде припинено надходження пенсій.