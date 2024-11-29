По 6500 гривен на ребенка: государство выплатит родителям новую разовую помощь

29В декабре в Украине уже запланировано несколько видов социальной помощи. Всех их инициирует правительство во главе с Министерством социальной политики. В этот раз анонсировали выплаты на детей. Родители смогут оформить по 6500 гривен пособия на каждого ребенка в семье. Но получат эти средства не все без исключения. Помощь касается только малообеспеченных семей и имеющих статус ВПЛ. Таким образом, государство хочет поддержать уязвимые украинские семьи и помочь им немного легче пережить зиму, и непосредственно период праздников и подарков.

“Сегодня принимаем соответствующее постановление, дающее старт этой программе“, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Деньги поступят в декабре

Программа получила название “Теплая зима” и подавать заявку на получение средств не нужно. Данные о семьях, нуждающихся в помощи, будут брать из баз данных, имеющихся в социальных организациях.

“В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой”, — добавили в Правительстве.

Также ранее была анонсирована единовременная выплата для пенсионеров. Речь о 1000 гривен, которую люди тоже получат в декабре. Это также своеобразная “зимняя помощь”, которую инициировало государство. Деньги получат пенсионеры с инвалидностью и поступят они людям вместе с основной пенсией или социальной помощью.

Возможно, еще будут и другие программы

Не исключение, что до конца года, или уже в начале 2025 года, Правительство инициирует еще ряд подобных акций в рамках которых будет поддерживать население финансово и гуманитарно. Это всегда уместно, особенно сейчас, когда пенсии и зарплаты остаются на старом уровне, а цены на товары и услуги стремительно растут.