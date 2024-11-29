По 6500 гривень на дитину: держава виплатить батькам нову разову допомогу

На грудень в Україні вже заплановано кілька видів соціальної допомоги. Всіх їх ініціює Уряд на чолі з Міністерством соціальної політики. Цього разу анонсували виплати на дітей. Батьки зможуть оформити по 6500 гривень допомоги на кожну дитину в родині. Але отримають ці кошти не всі без виключення. Допомога стосується лише малозабезпечених сімей та тих, які мають статус ВПО. Таким чином держава хоче підтримати вразливі українські родини й допомогти їм трішки легше пережити зиму, й безпосередньо період свят та подарунків.

“Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі”, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші надійдуть у грудні

Програма отримала назву “Тепла зима” й подавати заявку на отримання коштів не потрібно. Дані про родини, які потребують допомоги, братимуть з баз даних, що є у соціальних організаціях.

“Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку”, – додали в Уряді.

Також раніше було анонсовано одноразову виплату для пенсіонерів. Мова про 1000 гривень, яку люди теж отримають в грудні. Це також своєрідна “зимова допомога”, яку ініціювала держава. Гроші отримають пенсіонери з інвалідністю й вони поступлять людям разом з основною пенсією або соціальною допомогою.

Можливо ще будуть й інші програми

Не виключення, що до кінця року, або вже на початку 2025 року Уряд ініціює ще низку подібних акцій в рамках котрих підтримуватиме населення фінансово та гуманітарно. Це завжди доречно, а особливо зараз, коли пенсії й зарплати залишаються на старому рівні, а ціни на товари й послуги стрімко ростуть.