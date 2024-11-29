На Європу чекає аномально холодна зима: морози не ослабнуть аж до березня

Європу цьогоріч накриє рекордно холодна зима. Метеорологи в один голос стверджують, що екстремально низькі температури на собі відчують майже всі європейці – від Скандинавії до Балкан. Причому холоди протримаються аж до березня.

Таких морозів у Європі не було роками

Про незвичну для країн Європи холодну зиму повідомили у Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди. За словами метеорологів центру температура із грудня по лютий триматиметься на значно нижчому рівні, ніж у попередні 2 роки. При цьому зима все ще буде дещо теплішою за сезонну норму.

Метеоролог популярного ресурсу Atmospheric G2 Ендрю Педріні зазначив, що час від часу Європу будуть накривати тривалі періоди похолодання. Їх спричинятиме таке погодне явище, як «Раптове стратосферне потепління», що провокує ослаблення полярного вихору. Своєю чергою полярний вихор є динамікою, суть якої полягає у обмежені холодніших погодних умов полюсами Землі.

Буде як у листопаді, тільки значно холодніще

Ендрю Педріні розповів, що зараз його команда уважно стежить та аналізує листопадову погоду. Адже у попередні кілька років зимові погодні умови у більшості своїй співпадали із тими, що були характерні для листопада. Навіть якщо температура буде нижчою, загальна погодна схема скоріш за все співпадатиме зі схемою останнього місяця осені.

Натомість Метью Дросс, провідний метеоролог компанії Maxar, зазначив, що на півночі та в центральній частині Європи очікуються переважно м’які погодні умови. А от в Італії та країнах Балкан температура опуститься значно нижче.

Згідно з даними Weather Services International, вже у грудні європейці відчують, що таке справжні морози. Наприклад у столиці Норвегії місті Осло температура вже 8 грудня опуститься в середньому до -12 градусів. Це аж на 9 градусів нижче за середній показник останніх 30 років.