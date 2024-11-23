Паркування перетвориться на приємну рутину: варто лише натиснути цю кнопку

Паркування в тісному дворі, провулку чи на парковці між двома автівками – завдання не з легких. В умовах обмеженого простору водій ризикує пошкодити не тільки свою машину, а ще й зачепити сусідні. Проте є одна функція, яка значно спростить паркування навіть в таких складних умовах.

Нажміть цю кнопку і паркуйтеся із задоволенням

Про функцію, що здатна значно полегшити життя водіям, розповіли власники автівок Opel/Vauxhall Corsa. На своїй приладовій панелі вони виявили кнопку під назвою «City». На ній зображене кермо, а знизу підпис – «City». Натиснувши цю кнопку, можна значно збільшити маневреність автівки у процесі паркування. А ще вона буде дуже корисною в умовах щільного трафіку, коли у водія геть немає простору для маневру.

Що ж робить із автівкою ця кнопка? Після натискання кнопки «City» стає значно легше крутити кермо. А це дуже зручно, особливо під час руху на низькій швидкості. Саме тому ця функція настільки полегшує паркування, адже в будь-який момент ви можете різко викрутити кермо без особливих зусиль.

Чимало автовласників не знали про наявність функції «City» і роками обходилися без неї. Тож таке відкриття стало для них приємним сюрпризом. Паркування взимку – це в будь якому разі непросто. А якщо до складних погодних умов додається ще й такий фактор, як обмежений простір, кнопка «City» стає справжнісіньким порятунком.

Де не варто паркуватися взимку?

Автомобільні експерти радять у холодну пору року по можливості уникати паркування поблизу будинків, особливо якщо ви залишаєте машину на всю ніч. Взимку на дахах і карнизах будівель накопичується сніг та лід, а також утворюються бурульки. Зранку ж, під дією сонячних променів лід починає танути і може в будь-який момент зірватися з даху та пошкодити автомобіль.