Країну накрила надпотужна магнітна буря: які проблеми зі здоров’ям загрожують українцям

Ледь українці відчули незначне полегшення після закінчення магнітної бурі 20-го листопада, як країну накрила ще одна – майже удвічі потужніша. Особливо сильно нову 7-бальну магнітну бурю відчули метеозалежні люди. Як довго вона триватиме та які симптоми може викликати?

Коли магнітна буря піде на спад?

Магнітна буря, що спостерігалася на території України на початку поточного тижня, завершилася 20-го листопада на позначці у 3 бали. Але перепочити від наслідків цієї аномалії українці не встигли, адже 23-го листопада спалахи на сонці відновилися. Цього разу інтенсивність магнітної бурі сягнула майже 7 балів.

На щастя потужність нової бурі швидко пішла на спад і вже 24 листопада вона знизиться до 4 балів. Метеорологи очікують, що на вихідних магнітна буря ослабне ще принаймні на 1 бал. На такому рівні потужності вона протримається аж до прогнозованого затухання 27 листопада.

Що відчувають люди під час магнітної бурі?

Магнітні бурі створюють найбільше неприємностей людям із високою метеочутливістю, а також тим, хто страждає на хронічні серцево-судинні захворювання. Серед основних симптомів:

головний біль;

нудота;

запаморочення;

слабкість;

надмірна сонливість;

ломота в тілі;

біль у серці;

підвищення тиску;

болі у спині;

загострення хронічних хворіб.

Як зменшити вплив магнітної бурі?

Щоб покращити свій стан під час магнітних бур, лікарі радять ставитися до свого організму більш дбайливо. Зокрема потрібно обмежити вживання смаженої, жирної та гострої їжі. Також не варто налягати на випічку та іншу їжу з борошна. Натомість збільшить у своєму раціоні кількість овочів, фруктів, риби та горіхів.

Істотний вплив на самопочуття під час магнітних бур матиме також відмова від шкідливих звичок. Мова про зловживання кавою, алкоголем та цигарками. Тим більше, що каву та інші шкідливі напої можна легко замінити на більш здорову опцію, наприклад трав’яний чай.

Помірна фізична активність також піде на користь. Побільше гуляйте пішки або почніть бігати, якщо це дозволяє стан здоров’я. А щовечора перед сном принаймні на кілька хвилин відкривайте вікно, щоб провітрити кімнату.