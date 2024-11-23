Якою буде зима 2025 року: прогноз синоптиків

За прогнозами синоптиків, нас чекає холодна і сніжна зима.

Цьогорічна зима в Україні обіцяє бути суворою з тривалими морозами. За прогнозами синоптиків, температура опускатиметься нижче за -15 градусів. Кліматолог Євгенія Засядько зазначає, що різких потеплінь не очікується, а сезонні зміни стануть менш вираженими.

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Незважаючи на глобальне потепління, зима 2025 року в Україні все ще обіцяє бути холодною. Хоча зими в нашій країні стають більш м’якими порівняно з минулими роками, синоптики не прогнозують повну відсутність морозів. За словами кліматолога Євгенії Засядько, хоча нам не варто очікувати таких сильних морозів, як раніше, все ж таки варто готуватися до зимової погоди. Ці зміни клімату, з одного боку, є викликом, а з іншого – можуть мати позитивні наслідки, наприклад, зменшити залежність від викопних видів палива.

Додамо, що наприкінці листопада за даними синоптиків, Україну накриє хвиля холодного повітря, що призведе до значного зниження температури та посилення вітру. Очікуються снігопади та дощі, особливо в західних регіонах. Метеорологи рекомендують бути обережними та підготуватися до несприятливих погодних умов.

Раніше синоптики розповідала, що початок грудня буде аномально теплим. Очікується, що до 10 грудня стовпчики термометрів будуть показувати близько +8 градусів.

Звісно, будуть і холодні періоди з морозами до -15 та сильними снігопадами. Але найближчі тижні погода буде досить лояльною. І це чудова новина для українців. Адже російські окупанти відновили ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру. З 18 листопада в Україні діють графіки погодинних відключень. Одещина була без електроенергії понад три доби, в інших регіонах ситуація трохи краща, але не надто. Тож кілька зайвих днів теплої погоди дадуть більше можливостей енергетикам для проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що за умови відсутності нових обстрілів та температури повітря вище 0 градусів, відключень світла вдасться уникнути.