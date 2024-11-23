Какой будет зима 2025 года: прогноз синоптиков

По прогнозам синоптиков, нас ждет холодная и снежная зима.

Нынешняя зима в Украине обещает быть суровой с длительными морозами. По прогнозам синоптиков, температура будет опускаться ниже -15 градусов. Климатолог Евгения Засядько отмечает, что резких потеплений не ожидается, а сезонные изменения станут менее выраженными.

Детали

Несмотря на глобальное потепление, зима 2025 года в Украине все еще обещает быть холодной. Хотя зимы в нашей стране становятся более мягкими по сравнению с прошлыми годами, синоптики не прогнозируют полное отсутствие морозов. По словам климатолога Евгении Засядько, хотя нам не стоит ожидать таких сильных морозов, как раньше, все же стоит готовиться к зимней погоде. Эти изменения климата, с одной стороны, являются вызовом, а с другой – могут иметь положительные последствия, например, уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива.

Добавим, что в конце ноября по данным синоптиков, Украину накроет волна холодного воздуха, что приведет к значительному снижению температуры и усилению ветра. Ожидаются снегопады и дожди, особенно в западных регионах. Метеорологи рекомендуют быть осторожными и подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.

Ранее синоптики рассказывала, что начало декабря будет аномально теплым. Ожидается, что до 10 декабря столбики термометров будут показывать около +8 градусов.

Конечно, будут и холодные периоды с морозами до -15 и сильными снегопадами. Но ближайшие недели погода будет достаточно лояльной. И это отличная новость для украинцев. Ведь российские оккупанты возобновили ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру. С 18 ноября в Украине действуют графики почасовых отключений. Одесская область была без электроэнергии более трех суток, в других регионах ситуация немного лучше, но не слишком. Поэтому несколько лишних дней теплой погоды дадут больше возможностей энергетикам для проведения ремонтных работ.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что при условии отсутствия новых обстрелов и температуры воздуха выше 0 градусов, отключений света удастся избежать.