Зимова “Підтримка”: стало відомо хто, як та коли отримає “1000 від Зеленського”

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання одноразової фінансової допомоги громадянам України у розмірі 1000 гривень. Виплати будуть здійснені в період з грудня 2024 року по лютий 2025 року та призначені для підтримки населення в умовах складних економічних обставин. Отримані кошти можуть бути використані для оплати комунальних послуг, придбання лікарських засобів, здійснення благодійних внесків на підтримку Збройних Сил України та інших потреб.

Хто отримає гроші

З початку грудня кожен українець зможе легко отримати додаткову фінансову підтримку. Для цього достатньо буде скористатися мобільним додатком “Дія” та подати онлайн-заявку. Система автоматично перевірить, чи маєте ви право на виплату. Крім дорослих, допомогу отримають і діти. Один із батьків зможе замовити виплату для кожної дитини на свій банківський рахунок. Отримані кошти можна буде витратити на будь-які потреби до кінця 2025 року. Якщо ви бажаєте підтримати наших захисників, то можете переказати кошти на ЗСУ.

Чи можна буде отримати кошти не через “Дію”

Для пенсіонерів та людей з інвалідністю, які отримують виплати через Укрпошту, отримати додаткові 1000 гривень буде ще зручніше. Листоноша повідомить вас про можливість отримати “Зимову єПідтримку” під час доставки пенсії або соціальної допомоги. Ці кошти можна буде використати на оплату комунальних послуг чи придбання товарів вітчизняного виробництва.

Як отримати “Зимову єПідтримку” через Дія

Подати заявку на отримання грошової допомоги дуже просто.

Встановіть додаток “Дія”. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія мобільного додатку “Дія” Активуйте картку “Національний кешбек”. Якщо у вас немає такої картки, відкрийте її в одному з банків-партнерів програми (наприклад, ПриватБанк, monobank, Укргазбанк). В додатку “Дія” в розділі “Сервіси” активуйте свою картку “Національний кешбек”. Оберіть послугу “Зимова єПідтримка”. Знайдіть і оберіть послугу “Зимова єПідтримка” в додатку “Дія”. Подайте заявку. Натисніть кнопку “Подати заявку” та дотримуйтесь інструкцій на екрані. Очікуйте зарахування коштів. Після успішної подачі заявки, кошти будуть зараховані на вашу картку “Національний кешбек”.

Готово! Ви успішно подали заявку на отримання “Зимової єПідтримки”.

Використайте “Зимову єПідтримку” на комуналку, ліки, навчання, транспорт, мобільний зв’язок, страхування та благодійність. Або ж підтримайте ЗСУ або придбайте військові облігації.