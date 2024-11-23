Зимняя «Поддержка»: стало известно кто, как и когда получит «1000 от Зеленского»

Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении единовременной финансовой помощи гражданам Украины в размере 1000 гривен. Выплаты будут осуществлены в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года и предназначены для поддержки населения в условиях сложных экономических обстоятельств. Полученные средства могут быть использованы для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарственных средств, осуществления благотворительных взносов на поддержку Вооруженных Сил Украины и других нужд.

Кто получит деньги

С начала декабря каждый украинец сможет легко получить дополнительную финансовую поддержку. Для этого достаточно будет воспользоваться мобильным приложением «Дія» и подать онлайн-заявку. Система автоматически проверит, имеете ли вы право на выплату. Кроме взрослых, помощь получат и дети. Один из родителей сможет заказать выплату для каждого ребенка на свой банковский счет. Полученные средства можно будет потратить на любые нужды до конца 2025 года. Если вы хотите поддержать наших защитников, то можете перевести средства на ВСУ.

Можно ли будет получить средства не через «Дію»

Для пенсионеров и людей с инвалидностью, которые получают выплаты через Укрпочту, получить дополнительные 1000 гривен будет еще удобнее. Почтальон сообщит вам о возможности получить «Зимнюю еПоддержку» во время доставки пенсии или социальной помощи. Эти средства можно будет использовать на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров отечественного производства.

Как получить «Зимнюю еПоддержку» через Дія

Подать заявку на получение денежной помощи очень просто.

Установите приложение «Дія». Убедитесь, что у вас установлена последняя версия мобильного приложения «Дія» Активируйте карту «Национальный кэшбэк». Если у вас нет такой карты, откройте ее в одном из банков-партнеров программы (например, ПриватБанк, monobank, Укргазбанк). В приложении «Дія» в разделе «Сервисы» активируйте свою карту «Национальный кэшбек». Выберите услугу «Зимняя еПоддержка». Найдите и выберите услугу «Зимняя еПоддержка» в приложении «Дія». Подайте заявку. Нажмите кнопку «Подать заявку» и следуйте инструкциям на экране. Ожидайте зачисления средств. После успешной подачи заявки, средства будут зачислены на вашу карту «Национальный кэшбек».

Готово! Вы успешно подали заявку на получение «Зимней еПоддержки».

Используйте «Зимнюю еПоддержку» на коммуналку, лекарства, обучение, транспорт, мобильную связь, страхование и благотворительность. Или же поддержите ВСУ или приобретите военные облигации.