Чорна п’ятниця не привід радіти: як в цей день порушують права українців

Останньої п’ятниці листопада традиційно починається сезон глобальних розпродажів. Цього дня магазини по всьому світу пропонують значні знижки на різноманітні товари. Україна також долучається до цієї всесвітньої тенденції, тому готуйтеся до “Чорної п’ятниці.

Експерти попереджають: зважаючи на підвищений попит під час “Чорної п’ятниці”, деякі продавці можуть скористатися ситуацією та ввести в оману покупців. Тому перед покупкою уважно вивчайте ціни, акції та умови повернення товару.

Деталі

Експерти попереджають: “Чорна п’ятниця” часто спонукає нас до імпульсивних покупок, які потім можуть виявитися непотрібними. Багато людей після розпродажів стикаються з проблемою повернення товарів, що не відповідають очікуванням.

Аби уникнути непотрібних витрат під час “Чорної п’ятниці”, плануйте свої покупки заздалегідь. Складіть список необхідних товарів і порівнюйте ціни в різних магазинах. Звертайте увагу не лише на вартість, але й на якість продукції.

Купуючи товари зі знижкою, не забувайте про свої права як споживача. Перевіряйте наявність усіх необхідних документів на товар, зокрема гарантійного талону. Це допоможе уникнути проблем у разі виявлення дефектів.

Зберігайте всі чеки, що підтверджують вашу покупку. Це ваш основний документ при поверненні товару або обміні його на інший. Пам’ятайте, що на товари зі знижкою поширюються ті ж самі права споживача, що й на товари за повною вартістю.

Зазначимо, що на товари, придбані зі знижкою, також поширюються гарантійні умови. Це означає, що ви маєте право на безкоштовний ремонт або заміну товару, якщо він виявиться несправним протягом гарантійного терміну.

Згідно із законодавством, ви маєте право повернути непродовольчий товар належної якості, придбаний зі знижкою, протягом 14 днів з дня покупки. Це стосується і товарів, придбаних під час “Чорної п’ятниці”. Якщо товар не підійшов вам за розміром, кольором або з інших причин, ви можете обміняти його на аналогічний або повернути гроші. Головна умова – товар має зберегти свій товарний вигляд і бути разом з чеком.