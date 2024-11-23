У «Резерв+» з’явиться надважлива функція: ТЦК стануть непотрібні

У Міністерстві оборони України планують модернізувати застосунок «Резерв+». Зокрема українці зможуть ставати на облік онлайн, без необхідності особисто з’являтися у ТЦК. При цьому самі центри комплектування у відомстві розформовувати поки що не планують.

«Резерв+» перетвориться у рекрутинговий центр

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, чергове вдосконалення застосунку «Резерв+» значно спростить постановку військовозобов’язаних на облік. Громадяни зможуть «відмітитися» та продемонструвати свою готовність виконувати військовий обов’язок у максимально зручний для себе спосіб.

Своєю чергою заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко уточнила, що цифровізація процесу постановки на облік все ще потребує ґрунтовних відпрацюваннь. І Йдеться не лише про технічний та технологічний аспект запланованих змін, а й залагодження юридичних і законодавчих питань.

Мобільний застосунок замінить ТЦК

Умєров наголосив, що попри делегування значної частини обов’язків ТЦК мобільному застосунку «Резерв+», самі центри комплектування ліквідовувати не збираються. Проте їхня роль та функції суттєво зміняться.

Міністр оборони прагне перетворити ТЦК на офіс з обслугування військовослужбовців. Таким чином центри комплектування та соціальної підтримки зможуть скинути себе тягар рутинної роботи та зайнятися питаннями, які потребують аналітичного підходу. Та наразі ця концепція все ще знаходиться на стадії обговорення.

Стати на облік онлайн можна буде вже у 2025 році

Згідно із планами керівництва Міноборони, постановка на облік без особистої присутності військовозобов’язаного в Україні стане можливою вже у 2025 році. Громадянам не доведеться йти до ТЦК із пакетом документів та проходити низку бюрократичних процедур. Натомість вони зможуть зайти у додаток «Резерв+» та стати на облік через автоматичну верифікацію у Bank ID, підтвердивши електронні копії своїх документів з допомогою Єдиного державного демографічного реєстру чи Державної міграційної служби.