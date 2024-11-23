Українці більше не довіряють графікам відключення: прогноз енергетиків змінюється по кілька разів на добу

В Україні через інтенсивні ракетні обстріли знову запровадили графіки відключення світла. Однак українці вже встигли помітити, що графіки ці тепер змінюються по кілька разів на добу. Виходить, що енергетики не можуть гарантувати наявність світла у певні години навіть на день вперед.

Чому графіки відключень постійно змінюються?

Як зазначив на своїй Facebook-сторінці генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, актуальна ситуація не дозволяє робити точних прогнозів навіть на наступні 24 години. Адже крім ракетних ударів, на енергетичну ситуацію зараз суттєво впливають складні погодні умови та масштабні ремонтні роботи, що проводяться на енергоб’єктах.

Коваленко пояснив, що українські енергетики працюють в режимі 24/7, намагаючись підтримувати стабільну роботу системи. Та попри їх старання, непередбачувані удари ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури й раптові зміни погоди не дозволяють спрогнозувати, якою буде ситуація зі світлом навіть в наступні кілька годин.

Як дізнатись, коли не буде світла?

Гендиректор Yasno порадив споживачам що кілька годин перевіряти графіки відключень та слідкувати за їх оновленням. Зокрема бути в курсі останніх новин допоможе Telegram-бот компанії. Потрібно лише налаштувати сповіщення і чат-бот буде автоматично повідомляти вас про кожну зміну у графіку.

Дізнатися актуальний графік відключень можна також із наступних джерел:

на сайті компанії Yasno;

на сайті ДТЕК;

у чат-ботах постачальників;

у їх мобільних застосунках.

Сергій Коваленко також зауважив, що зазвичай попередній графік не підлягає суттєвим змінам. Наприклад світло можуть вимкнути на годину раніше чи увімкнути на годину пізніше. Та якщо наприклад на першу половину доби не було заплановано відключень, їх скоріш за все і не буде. Можливі хіба що аварійні відключення у випадку масштабної ракетної атаки.