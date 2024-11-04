Тільки без різких рухів: як правильно відкривати та закривати ноутбук

У тому, щоб відкрити ноутбук, здавалось би немає нічого складного. Та виявляється навіть таку просту дію можна виконати неправильно. В результаті може виникнути поломка, яка потребуватиме дороговартісного ремонту.

Як не можна відкривати ноутбук?

Часто користувачі відкривають кришку ноутбука, тримаючись за один із її кутів. Однак робити це категорично заборонено. У чому ж помилка?

Коли ви намагаєтесь відкрити свій лептоп тягнучи за кут екрану, створюється нерівномірне навантаження на кришку. Таким чином можна навіть зігнути кришку, пошкодивши при цьому екран.

Який спосіб правильний?

Братися за кришку лептопа потрібно так, щоб навантаження розподілялося по ній рівномірно. Зробити це можна двома способами:

вхопитися двома руками за обидва кутики кришки;

взятися за середину її верхньої частини.

Скориставшись однією з цих методик ви точно не пошкодите монітор й уникнете чималих витрат на ремонт.

І ще один важливий нюанс…

Під час користування ноутбуком важливо пам’ятати також про те, що не можна відкривати кришку різким і сильним рухом. Потрібно робити це обережно та плавно, не прикладаючи сили.

Те ж саме стосується і закривання кришки лептопа. Ні в якому разі не затраскуйте її. Адже після такого руху на екрані можуть з’явитися тріщини і він неправильно передаватиме зображення. Внаслідок таких дій може також пошкодитися клавіатура чи тачпад. Так через один імпульсивний рух вам доведеться заплатити за ремонт щонайменше півціни ноутбука.

Якщо дотримуватися перелічених вище правил та закривати лептоп правильно, ризик пошкодити екран, клавіатуру чи інші його елементи зводиться фактично до 0. Користуйтеся вашими ноутбуками акуратно та дбайливо. Тоді вони прослужать вам не один рік, а може і не один десяток років.