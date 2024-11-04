Буде не до санчат: українців попередили про аномально-теплу зиму

Майбутня зима в Україні буде незвично теплою. Навіть попри те, що українці вже давно відвикли від морозів та снігопадів, зима 2024/2025 здивує навіть їх. Середня температура, характерна для зимового сезону, збільшиться на 1-2 градуси, а погода стане ще більш м’якою та лагідною.

Надзвичайно теплу зиму анонсувала синоптикиня Віра Балабух. За її словами найтепліше буде на півдні країни, а також на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та в Закарпатті. Середня температура там коливатиметься в межах 0…+2 градусів. Натомість найнижчі температури будуть спостерігатися у північно-східних областях – від -3 до -4 градусів. А в Карпатах може бути навіть ще холодніше.

Якою буде погода у грудні?

Перший місяць зими буде на 1 чи 2 градуси теплішим, ніж зазвичай. Зокрема на заході та півдні країни, а також на Закарпатті спостерігатимуться плюсові температури – близько 0…+2 градусів. А от термометри мешканців північно-східного регіону та Карпат тим часом будуть показувати мінусові температури – від -1 до -3 градусів. У високогір’я стовпчики термометрів можуть не дотягувати навіть до -5 градусів.

Чого чекати в січні?

Зазвичай найхолодніший місяць зими січень також буде доволі теплим. Середньомісячна температура триматиметься в межах -2…+1 градусів у південних регіонах, і -1…-3 градусів на півночі й північному сході України. А у високогір’ях Карпат можливі морози до -6 градусів.

Що принесе лютий?

У лютому також може бути дещо тепліше, ніж у попередні роки. Середня температура на півдні країни та у Закарпатті буде не нижчою за +1 градус . Навіть у північно східних областях справжніх холодів чекати не варто – середньомісячна температура триматиметься у межах -3…-4 градусів.

Що ж стосується опадів, то їх кількість не перевищить норми – від 90 до 130 мм. Натомість у горах цей показник може дійти до 200, чи навіть 220 мм.