Експерти розповіли, хто може платити за електроенергію значно менше

В Україні розпочався опалювальний сезон, а ще світловий день став значно коротшим, особливо після переведення годинників на “зимовий час”. В результаті суми в платіжках за комуналки різко зросли. Особливо відчутно це, якщо порівнювати ціни на електроенергію ще буквально місяць тому і зараз. Багато українців опалюють будинки виключно електроенергією, а також мають електричні плити, духовки, тобто не можуть скористуватися альтернативою у вигляді газу. Для таких домогосподарств електроенергія — це чи не найбільша стаття витрат у плані комунальних послуг. Експерти розповіли, як можна платити значно менше.

Хто може суттєво зекономити?

Наразі тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 гривні, а деякі домогосподарства можуть платити на 50% менше, тобто 2,16 грн якщо встановлять двозонний лічильник. Щоправда, знижка в такому випадку буде лише на ту електроенергію, яка використана з 23:00 до 07:00. Річ в тім, що двозонні лічильники дозволяють користуватися так званим “нічним тарифом”. Це насправді дуже вигідно, а особливо для домогосподарств, які споживають багато електроенергії. Середня вартість такого лічильника — 3000 гривень, й за попередніми підрахунками окуповується він вже протягом перших кількох місяців.

“Якщо перевести роботу енергоємних приладів на проміжок між 23:00 та 7:00, то цілком реально зменшити суму у рахунку за світло. Наприклад, у цей час можна вмикати бойлер, обігрівач, пральну машину, зарядні пристрої та іншу техніку”, – зазначають експерти.

Чи зростатимуть тарифи й надалі?

З 1 листопада всі тарифи залишаються незмінними. В Уряді й зовсім зазначають, що до кінця опалювального сезону тарифи підвищувати не будуть. Однак, як показує досвід попередніх років — трапитися може будь-що. Наприклад, якщо продовжать обстрілювати критичну інфраструктуру, то електроенергетична галузь нестиме додаткові витрати, і як наслідок, тариф на світло може знову зрости. Щодо газу, то поки на цей тариф діє Мораторій.